Dobrindt unter Beschuss: CSU-Debatte über Wahlpleite

Der CSU-Vorstand hat die umfassende Analyse des schlechten Ergebnisses bei der Landtagswahl zwar auf Mitte Oktober bis Mitte November vertagt, die Debatte innerhalb der Partei aber läuft. Neben Parteichef Horst Seehofer, dessen Ablösung bereits mehrere CSU-Kreisverbände gefordert hatten, gerät auch der Berliner CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zunehmend in die Kritik.

Die scheidende Landtagspräsidentin Barbara Stamm beklagte in der "Welt", die politische Bandbreite der CSU sei zuletzt zu schmal gewesen. "Und ich lasse mir die Bewertung nicht nehmen, dass wir die bürgerliche Mitte hätten stärker beachten müssen." Für diese Einschätzung werde sie parteiintern kritisiert: "Landesgruppenchef Alexander Dobrindt tut sich mit meiner Beurteilung schwer", sagte Stamm.

Kein Kommentar zu Seehofer

Mit Dobrindts Forderung nach einer "konservativen Revolution" kann Stamm nach eigenem Bekunden nichts anfangen. "Mir würde besser gefallen, wenn wir uns um die kümmern, die offen, engagiert und wertgebunden sind."

Zur Zukunft von Parteichef Horst Seehofer wollte sich Stamm nicht äußern. "Daran beteilige ich mich nicht. Seehofer ist für mich eine Persönlichkeit, die unheimlich viel geleistet hat", sagte sie. "In welcher Rolle er sich zukünftig sieht, muss er selber wissen."

Waigel forder personelle Konsequenzen

Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel betonte in einem Gastbeitrag für den "Münchner Merkur" und die "Süddeutsche Zeitung", der Großteil der Wähler, die die CSU verloren habe, wolle keine konservative Revolution. "Insofern ist die Forderung nach einer konservativen Revolution verfehlt und nimmt nur in missglückter Form Anleihe an einem Kampfbegriff gegen die Demokratie in der Weimarer Republik."

Zwar nannte Waigel weder den Namen Dobrindts noch jenen von Parteichef Seehofer, äußerte sich aber unmissverständlich zu deren Positionen: "Die Wiederbelebung der Flüchtlingsdebatte hat uns nichts genutzt", bemängelte der CSU-Ehrenvorsitzende. "Das Krisenmanagement und die Begleitumstände dieser Diskussion haben die Menschen abgestoßen." Waigel sagte, dass er 1998 für ein Bundestagswahl-Ergebnis von 47 Prozent die Verantwortung übernommen und den Stuhl des Parteivorsitzenden frei gemacht habe. Er fügte hinzu: "Verantwortung und Konsequenzen sind erforderlich: inhaltlich, strategisch und personell."

Ist die AfD bürgerlich?

Wirbel löste zudem eine Aussage Dobrindts in der Fernsehsendung "Maybrit Illner" am Donnerstagabend aus. Dort sagte der CSU-Politiker mit Blick auf das Wahlergebnis in Bayern, SPD und Grüne hätten mittlerweile noch weniger Zustimmung als vor fünf Jahren, während "das bürgerleiche Lager, Mitte, demokratische Rechte" nach wie vor 65 Prozent habe.

Grünen-Chef Robert Habeck, der in der Sendung neben Dobrindt saß, zeigte sich entsetzt. "Wissen Sie, was Sie da gerade gesagt haben", rief er. "Sie haben gerade die AfD zu Ihrem Lager gezählt." Dobrindt verteidigte sich mit den Worten, man müsse zwischen Funktionären und Wählern unterscheiden.

Kritik auch aus FDP, CDU und Linken

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner distanzierte sich auf Twitter von Dobrindts Äußerung: Im Gegensatz zu dem CSU-Politiker finde er nicht, dass die AfD zum bürgerlichen Lager gehöre. "Höchstens manche von denen kann man zurückholen."