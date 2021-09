Dobrindt: Sind nicht für Freigabe von Drogen

"Dass wir eine eindeutigste Haltung haben und nicht für die Freigabe von Drogen sind, ist, glaube ich, sehr bekannt", sagte Alexander Dobrindt, der Landesvorsitzende der CSU, am Mittwochabend in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen. Grüne und FDP dagegen fordern in ihren Wahlprogrammen eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis. Das sei besser als der Drogenhandel auf dem Schwarzmarkt, meinte FDP-Politiker Martin Hagen. Ist Jamaika also geplatzt, wenn die Haltung der CSU bei diesem Streitpunkt eindeutig ist? Dobrindt antwortete ausweichend: Die Parteien hätten noch nicht darüber verhandelt.

"Herbe Wahlniederlage" für die CSU

Die CSU hat bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag das niedrigste Ergebnis ihrer Geschichte erreicht. Alexander Dobrindt räumte ein: "Es macht keinen Sinn herumzureden, dass es eine herbe Wahlniederlage war. Man muss das Wahlergebnis mit Demut annehmen." Dennoch werde die Union am Wochenende mit FDP und Grüne über eine mögliche Koalition verhandeln – laut Dobrindt sei das der richtige Weg: "Alles andere wäre Verweigerung einer Verantwortungsübernahme."

Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedl von der Bundeswehr-Universität in München bezweifelte allerdings, dass die Sondierungsgespräche zu einer Jamaika-Koalition aus Union, Grüne und FDP führen werden: "Ich sehe es zurzeit nicht, dass Laschet Kanzler wird." Strategisch könne sie zwar nachvollziehen, dass er versuche zu verhandeln – in der Opposition würden der Union nicht viele Ämter bleiben und in Nordrhein-Westfalen stehen Wahlen an – aber: "Ich glaube, dass die Union sich keinen Gefallen tut, mit so einer schwachen Union in die Regierung rein zu gehen."

Dass die Union das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte erreicht hat, schob Roman Deininger, Chefreporter bei der Süddeutschen Zeitung, auch Markus Söder zu. Im öffentlichen Ansehen war und sei Söder stärker als Laschet, sagte Deininger: "Er hätte seiner Partei und der CDU einen noblen Dienst erwiesen, wenn er Laschet etwas von seiner Stärke abgegeben hätte. Das hat er schlichtweg verpasst."

Ausgang der Koalitions-Gespräche "völlig offen"

FDP-Politiker Hagen findet es richtig, dass die Union trotz ihrer Niederlage Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen führt. Er halte es für "völlig offen", ob es eine Ampel oder Jamaika-Regierung wird. Auch die Grünen-Politikerin Katharina Schulze wollte in der Münchner Runde keine Koalition ausschließen, sagte aber: "Scholz ist jetzt am Zug. Er ist der Gewinner der Wahl."

Alle drei Politiker waren sich einig, dass es bei den Verhandlungen darum gehe, Kompromisse einzugehen. Dobrindt sagte: "Klar ist, dass jede Partei aus der Komfortzone rauskommen muss und eine Bereitschaft haben muss, mit den anderen Schnittmengen zu bilden." 2017, bei den Jamaika-Verhandlungen, sei das anders gewesen, erinnerte sich der Landesgruppenvorsitzende. Damals konnten die Parteien ihre Differenzen nicht überwinden.