Weg frei für die Beauftragten im bayerischer Landtag

CSU und Freie Wähler mussten sich in der Debatte harte Kritik an ihren Beauftragten anhören. Diese seien im Kern verfassungswidrig und unterhöhlten die Gewaltenteilung. Außerdem stürze das Gesetz die Beauftragten in einen Loyalitätskonflikt. Wegen ihrer Aufwandsentschädigung und ihren besonderen Aufgaben könnten die Beauftragten in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete die Regierung nicht mehr ordentlich kontrollieren, kritisieren die Grünen aus der Opposition heraus.

"Dieses Gesetz dient der Verteilung von lukrativen Posten, es erweitert den Einfluss der Regierung auf den Landtag in verfassungswidriger Weise und ist zusätzlich noch schlecht gemacht." Toni Schuberl, Landtagsgrüne

Der selben Ansicht sind auch SPD, FDP und AfD. Sie alle kritisieren besonders die Freien Wähler, deren Chef Hubert Aiwanger in der Opposition die Beauftragten noch als kleine Staatssekretäre bezeichnet hatte und eine Verfassungsklage gegen sie angestrengt hatte. Neben Freie Wähler-Mann Alexander Hold lobten CSU-Staatskanzleichef Florian Herrmann die bisher schon gute Arbeit der Beauftragten.

"Es ist keine schlechte Idee, sondern die Beauftragten sind wirklich eine sehr gute Idee." Staatskanzleichef Florian Herrmann, CSU

Die Kritik, die Beauftragten würden die Verfassung untergraben, hält Herrmann für absurd.