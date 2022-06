"Do you care?" - Videos geben Einblick in Welt der Pflegekräfte

Am Ende der Filme bieten Links weitere Informationen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Pflege. Die Filme werden unter anderem auf dem Youtube-Kanal Hofer Land sowie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen gezeigt. Die "GesundheitsregionPlus" möchte damit ab Mitte Juli gezielt auch Schülerinnen und Schüler ansprechen und für eine Ausbildung motivieren. Gefördert wird die Social-Media-Kampagne "Do you care?" mit Mitteln aus dem EU-Leaderprogramm.