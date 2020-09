Wie steht es um die Weihnachtsmärkte in der Oberpfalz?

Lebkuchen, Kinderpunsch und Plätzchen sind in den Supermarktregalen längst zu Hause, die ersten Weihnachtsgeschenke werden besorgt und auch die Vorfreude auf die kältere Jahreszeit kommt. Doch je näher Weihnachten kommt, desto schneller muss entschieden werden ob und in welcher Art und Weise die Weihnachtsmärkte stattfinden können.

Regensburg

Die Stadt Regensburg bestätigt, dass die Durchführung von Weihnachtsmärkten zwar politisch erwünscht aber abhängig vom jeweils aktuellen Infektionsgeschehen und auch den dann geltenden Hygienemaßnahmen ist. Laut BR Anfrage prüft die Stadt aktuell, an welchen Plätzen und wie die Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet durchgeführt werden können. Welche Auflagen neben den üblichen Hygieneregeln gelten, kann laut einer Sprecherin der Stadt, momentan noch nicht gesagt werden.

Der "Romantische Weihnachtsmarkt" auf Schloss St. Emmeram bei Thurn und Taxis hingegen wird sicher stattfinden, so der Veranstalter Peter Kittel. Das Gelände mit circa 80.000 Quadratmetern sei groß genug um die Besucherströme zu lenken und die Hygienemaßnahmen entsprechend einzuhalten, so Kittel.

Schwandorf

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck im Landkreis Schwandorf findet laut den Betreibern voraussichtlich wie geplant statt. Die Planungen laufen, die Betreiber sind optimistisch und verfolgen das aktuelle Infektionsgeschehen.

Amberg

Auch in Amberg wird weiterhin mit einem Weihnachtsmarkt gerechnet. Bereits seit 35 Jahren richtet die Park- und Werbegemeinschaft den Weihnachtsmarkt in Amberg aus und der 1. Vorsitzende Andreas Raab hat nicht vor, ihn dieses Jahr ausfallen zu lassen. "Wir haben der Stadt ein Konzept eingereicht und das wird momentan geprüft. Das muss dann geändert und an die aktuellen Auflagen angepasst werden aber wir und die Stadt wollen unbedingt, dass der Weihnachtsmarkt stattfindet", so Raab. Die Planung im Hintergrund läuft weiterhin und es seien verschiedene Notfallpläne ausgearbeitet worden.

Vilseck

Die Stadt Vilseck im Kreis Amberg-Sulzbach richtet den Weihnachtsmarkt auf Burg Dagestein aus und laut den Angaben der Stadt wird noch geplant, inwieweit der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Sicher sei, dass dort kein Weihnachtsmarkt im üblichen Sinn abgehalten werden kann. Genauere Auskünfte sind auch dort noch nicht möglich.

Neumarkt

Der Weihnachtsmarkt in Neumarkt ist laut einer Sprecherin von "Aktives Neumarkt" weiterhin geplant, jedoch können sie keine konkreten Aussagen zum Ablauf oder den Hygienemaßnahmen geben. "Es bleibt uns nichts anderes übrig als verschiedene Pläne auszuarbeiten und dann passend zu reagieren", so die Sprecherin. Es ist jedoch geplant, den Weihnachtsmarkt, wie in den vergangenen Jahren, 24 Tage lang abzuhalten - jedoch ohne Rahmenprogramm. Das Ziel sei, die Besucher auf den ganzen Tag zu lenken, um Menschenmassen zu vermeiden. "Allgemein geht es uns aber eher um das wie, statt um das ob. Wir wollen auf alles vorbereitet sein und wenn es soweit ist, dann den passenden Plan aus der Schublade ziehen", so die Sprecherin von "Aktives Neumarkt".

Weiden

Laut einem Pressesprecher der Stadt Weiden wird dort weiterhin mit einem Weihnachtsmarkt gerechnet, sofern sich die Corona-Lage in Weiden nicht dahingehend verschlimmert, dass eine solche Veranstaltung nicht mehr möglich sei. "Natürlich wird es größeren Abstand zwischen den Buden geben und der Weihnachtsmarkt wird auch weiter ausgedehnt über die Fläche der Weidender Altstadt", so der Pressesprecher.

Tirschenreuth und Auerbach abgesagt

Abgesagt sind mittlerweile der Kunsthandwerkliche Weihnachtsmarkt im historischen Fischhof in Tirschenreuth sowie die Bergwerks-Weihnacht in Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach). Bei beiden Weihnachtsmärkten seien die Hygienevorschriften nicht einhaltbar.