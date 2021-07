Unten parken oben gärtnern: Haus auf Stelzen wird eröffnet

In Regensburg wird heute Vormittag das dort bisher größte Mehrfamilienhaus komplett in Holzbauweise eröffnet. Bauherr sind die Bayerischen Staatsforsten, die sich direkt neben dem neuen sechs Millionen teuren Wohnkomplex in der Tillystraße befinden.

Stelzenbauweise: Unten Parkplatz oben Gemeinschaftsgarten

Um nachhaltig und flächensparend zu bauen, wurde bei dem klimafreundlich konzipierten viergeschossigen Wohnhaus auf eine Stelzen- und Ständerbauweise gesetzt. So kann der Platz darunter als Parkplatz genutzt werden. Über dem Parkplatz befinden sich drei Wohngeschosse auf insgesamt 900 Quadratmetern. Oben auf dem Dach entstand ein gemeinschaftlicher Dachgarten, auf dem Urban Gardening betrieben wird. Mit dem Dachgarten wolle man der Stadt ein Stück Natur zurückgeben, erklärt Architektin Lisa Schex.

"Wir haben dort bis zu 70 Zentimeter Substrathöhe. Das heißt, wir können dort bis zu 70 Prozent Regenwasser zurückhalten, das dann über natürliche Verdunstung wieder zurückgegeben wird." Lisa Schex, Architektin

Holz sei haltbar und widerstandsfähig

Neben vielen verschiedenen Holzsorten, wie Fichte, Buche, Eiche und Lärche, die in dem Mehrfamilienhaus verbaut wurden, sticht vor allem das dunkel schillernde Holz der Außenfassade besonders heraus: Bei dem alten japanischen Holz-Veredelungsverfahren "Yaki-Sugi" wird das Holz, in diesem Fall die Fichte, verkohlt.

Laut dem Architekten Thomas Feigl gebe es noch ganz wenig gebaute Beispiele mit einer karbonisierten Fassade: "Das ist hier eines der ersten größten Objekte, die verwirklicht wurden." Neben der außergewöhnlichen Optik hat das Verfahren noch den Vorteil, dass es das Holz haltbar und hoch widerstandsfähig, unter anderem gegen Verwitterung oder Schimmelpilzverfall, macht.

Soll nicht das letzte Haus dieser Art bleiben

Lisa Schex ist sich sicher, das wird nicht das letzte Haus dieser Art bleiben. Neben dem Dachgarten, der laut der Architektin ein viel geschützterer Aufenthaltsbereich sei, sei auch die Stelzenbauweise die optimale Lösung, um in Zukunft Flächen einzusparen: "Es muss kommen. Wir müssen einfach Flächen intensiver nutzen. Und da gehört es eben auch dazu, dass man Parkplätze überbaut", so Schex.

24 Quadratmeter - 480 Euro warm

Nach zweieinhalb Jahren Planungs-und Bauzeit sind mittlerweile alle 33 Mietwohnungen vermietet und zum größten Teil schon bewohnt. Die Mietpreise richten sich laut Schex nach dem Regensburger Mietspiegel, so koste eine circa 24 Quadratmeter große Wohnung 480 Euro warm.

Heute Vormittag wird das Haus auf Stelzen unter anderem von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber eröffnet.