SSV Jahn: Weitere Geisterspiel-Saison wäre "bedrohlich"

Eine Saison, die fast ausschließlich aus Geisterspielen besteht, könnte für den Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg bedrohlich werden. Das teilte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller mit. Nach wie vor ist unklar, ob und wann in der anstehenden Bundesligasaison Zuschauer ins Stadion dürfen.

Spiele mit Zuschauern bisher kaum realistisch

Politiker wie Ministerpräsident Markus Söder oder Gesundheitsminister Jens Spahn hatten sich zuletzt gegen volle oder teilweise gefüllte Stadien zu Beginn der Saison ausgesprochen. Für SSV Jahn Profifußball-Geschäftsführer Christian Keller steht der Zweitligist deshalb vor einer Saison mit vielen Unwägbarkeiten und Risiken. Die Zahl der Zuschauer spielt dabei finanziell eine wichtige Rolle. Aktuell plant der Jahn mit verschiedenen Szenarien.

Über die Hälfte aller Heimspiele ohne Zuschauer wäre "bedrohlich"

Als "Realszenario" bezeichnet Keller eine Saison, bei der die Hälfte der Heimspiele ohne Zuschauer stattfinden. Für den Umsatz wären damit Einbußen von über 30 Prozent verbunden. Das wäre schmerzhaft, aber noch nicht existenzbedrohend, so Keller. Sollte dagegen mehr als die Hälfte der Heimspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden, würde die Situation "bedrohlich" werden, so Keller. "Neben den fehlenden Ticket-Einnahmen werden durch Geisterspiele auch die Ertragssäulen Sponsoring, mediale Vermarktung und Merchandising negativ beeinflusst. Der Einlass von Zuschauern ist im Geschäftsmodell eines Profifußballclubs zur nachhaltigen Existenzsicherung insofern unerlässlich", so Keller.

Hygienekonzept bei Behörden eingereicht

Der Jahn hat deshalb bereits bei den lokalen Behörden ein Hygienekonzept eingereicht. Aus Sicht des Vereins sei es möglich, Zuschauer teilweise und mit vertretbarem Risiko wieder ins Stadion zu lassen, so Keller. Ob zum Saisonstart Zuschauer genehmigt werden, liege nunmehr in der Hand der Politik. "Eine Wiederzulassung wäre dabei nicht nur für den SSV Jahn wichtig, sondern auch ein positives gesamtgesellschaftliches Signal für sukzessive zurückkehrende Normalität", teilt der Geschäftsführer mit.