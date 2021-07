Spatenstich für 50-Millionen-Dollar-Projekt in Grafenwöhr

Spatenstich für eine neue Wartungshalle auf dem Gelände Truppenübungsplatz Grafenwöhr: Der Bau des Komplexes auf zehn Hektar Fläche kostet 51 Millionen US-Dollar (43,1 Millionen Euro), wie eine Sprecherin der US-Armee mitteilt. Hier sollen Ausrüstung und Fahrzeuge gewartet werden. Die Bauarbeiten starten offiziell am Donnerstag und umfassen Voruntersuchungen, eine Räumung des Baufeldes oder auch die Entmunitionierung.

Zwei Jahre Bauzeit

Im Jahr 2023 soll die Wartungseinrichtung fertig sein. Sie soll den rotierenden Einheiten auf dem Truppenübungsplatz dienen, also jenen Verbänden und Einheiten, die nur wenige Wochen oder einige Monate hier stationiert sind. Die Bauarbeiten führt ein regionales Unternehmen aus Amberg aus.

Millionenschwere Neubauten

Auch weitere Bauprojekte und Modernisierungen auf dem Truppenübungsplatz sind bereits in Planung. So sollen für rund 750 Millionen Dollar (635 Millionen Euro) Unterkünfte für Soldaten modernisiert werden, ebenfalls für rotierende Einheiten. Konkret werden die Camps Aachen und Algier modernisiert, deren Gebäude aus den 50er Jahren stammen. Dieses Projekt verteilt sich auf die kommenden sechs bis sieben Jahre, so eine Sprecherin der US-Garnison Bavaria. Zudem laufen die Planungen für einen so genannten Mission Training Complex für rund 32 Millionen Euro. Dafür steht das Geld nun wieder zur Verfügung.

Trump hatte das Geld gestrichen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte das Geld dafür aus dem Verteidigungsetat abgezogen, um an der US-Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen. Die neue Regierung und Präsident Joe Biden stellt das Geld aber wieder in den Verteidigungsetat, damit kann auch der Mission Training Complex in den kommenden Jahren auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gebaut werden.

Größter US-Truppenübungsplatz

Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr ist mit gut 230 Quadratkilometern der flächenmäßig größte Übungsplatz der US-Armee außerhalb den USA. Zudem gilt er als der modernste Übungsplatz der US-Armee in Europa. Insgesamt sind gut 13.000 US-Soldaten dauerhaft hier stationiert. Dazu kommen rotierende Einheiten, die jeweils nur wenige Wochen oder Monate hier stationiert sind.