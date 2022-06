Neubaustrecke Ulm-Augsburg: Bahn nennt möglichen Baubeginn

26 Minuten – so lange soll es in Zukunft nur noch mit der Bahn von Ulm nach Augsburg dauern. Noch steckt man mitten in der Planung. Bürgerinitiativen protestieren aber gegen das Mega-Projekt - und jetzt kommt noch ein weiteres Problem dazu.