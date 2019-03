Im Dezember hatte der Augsburger Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung die Auszeichnung für den CSU-Politiker beschlossen. Dass Seehofer zum Ehrenbürger ernannt wird, war dort kontrovers diskutiert worden. Letztendlich setzten sich die Befürworter durch, aber es gab auch 20 Gegenstimmen.

Gegenstimmen aus der SPD-Fraktion

Florian Freund, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Augsburg, sieht die Verdienste Seehofers für das Uni-Klinikum und hat für die Auszeichnung gestimmt. In seiner Fraktion gab es aber auch viele Gegenstimmen, die das mit Seehofers spaltender Politik in der Asylfrage begründeten.

Laut Stadtverwaltung ist die Ernennung zum "Ehrenbürger einer Gemeinde eine öffentliche Ehrung für Personen, die sich persönlich um diese Gemeinde in besonders herausragender Weise verdient gemacht haben." Vom Landkreis Augsburg war Seehofer bereits im vergangenen Jahr wegen seiner Verdienste um die Uniklinik mit dem Ehrenring mit Brillant dekoriert worden.

Demonstration angekündigt

Die Verkehrspolizei Augsburg wird für ein sicheres Geleit des prominenten Gastes sorgen und Kräfte der Bereitschaftspolizei stehen für Absperrungen bereit. Auf dem Rathausplatz hat sich nämlich eine Demonstration angekündigt.

Das "Bündnis junger Antirassist*innen Auxburg" (kurz: Bujaa) will am Vormittag gegen Seehofer demonstrieren. "Not my Ehrenbürger" lautet das Motto der Veranstaltung zu der laut Polizei rund 100 Teilnehmer angemeldet wurden. "Bujaa" kritisiert unter anderem "die Hetze gegen Geflüchtete", für die Seehofer stehe.

Bereits am Donnerstag verteilte das Bündnis "Urkunden für Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger" in der Augsburger Innenstadt. Die symbolischen Auszeichnungen sollten darauf hinweisen, "dass nahezu jeder in Augsburg mehr für unser friedliches, vielfältiges und lebendiges Zusammenleben geleistet hat als Heimat-Horst, der die Gesellschaft nur spaltet", so das Bündnis.

Seehofer wird 39. Ehrenbürger der Stadt

Der frühere bayerische Ministerpräsident und jetzige Bundesinnenminister ist der 39. Ehrenbürger der Stadt Augsburg. Vor ihm haben etwa Gemeinderabbiner Henry G. Brandt, der frühere FCA-Präsident Walther Seinsch, der KZ-Überlebende Mietek Pemper und die Widerstandskämpferin Anna Pröll den Titel erhalten.

Jeder Bürger kann Vorschläge für eine solche Auszeichnung abgeben, über die der Stadtrat dann berät. Die Ehrenbürgerwürde wird nur zu Lebzeiten vergeben.