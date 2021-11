Windkraft: Fällt die 10H-Regel in Bayern doch noch?

Professor Michael Sterner von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg ist Gründungsmitglied bei Scientists for Future. Und ein Optimist. Er geht davon aus, dass die 10H-Abstandsregel kippen wird, die den Windkraftausbau in Bayern seit mehreren Jahren fast zum Erliegen gebracht hat. 10H bedeutet: Wenn ein Windrad nicht einen Abstand von mindestens 10 Mal seiner Höhe zur nächsten Siedlung einhält, wird die Genehmigung stark erschwert – das entspricht in der Regel einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern.

Sterner zufolge würde ein halb so großer Abstand besser passen: "Beim Abstand von 1.000 Metern, ungefähr 5H, hätten wir auch in Bayern ausreichendes Potenzial, um die Stromversorgung zu decken. Nur auf zwei Prozent unserer Landesfläche."

Bundesweit gelten eigentlich höchstens 1.000 Meter Abstand

Diesen Wert von 1.000 Metern hat Sterner dabei nicht aus der Luft gegriffen. Sondern der steht so im Bundesbaugesetzbuch. Paragraph 249 regelt dort, dass die Bundesländer für Windräder keine schärferen Mindestabstände zu Siedlungen erlassen dürfen als diesen, 1.000 Meter. Dass Bayern bis heute trotzdem mehr als doppelt so hohe Mindestabstände verlangt, hat folgenden Hintergrund: Die 10H-Regel wurde 2014 unter dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) aufgrund einer Öffnungsklausel erlassen, die danach wieder außer Kraft trat. Und auch in der der aktuellen Fassung des Bundesbaugesetzbuchs hat die Staatsregierung einen Bestandsschutz durchgesetzt.

Ampelkoalition will eigentlich Platz für Windkraft schaffen

Allerdings bildet sich im Bundestag ja gerade eine neue Regierungskoalition. Könnte die diese Ausnahme für Bayern kippen? Immerhin steht im Sondierungspapier der Ampelparteien, dass bundesweit zwei Prozent der Fläche als Vorranggebiete für Windenergie ausgewiesen werden sollen – also eigentlich auch in Bayern.

Der Vorsitzende der bayerischen SPD, Florian von Brunn, saß bei den Ampel-Gesprächen mit am Verhandlungstisch. Er sagt klar: "Mir persönlich wäre es sehr recht, wenn wir die 10H-Regelung von Bundesseite her schnell beenden könnten."

Was wird der Bundesrat sagen?

Ganz so einfach ist das allerdings nicht. Denn die nötige Änderung des Bundesbaugesetzbuchs geht nicht ohne Zustimmung des Bundesrats. Und dort gibt es keine Mehrheit ohne die Unionsparteien. Die allerdings stecken in den verschiedenen Bundesländern in verschiedensten Koalitionen. Und wie wichtig es der CDU ist, für die Schwesterpartei CSU in Bayern Windkraft zu verhindern, während andere Bundesländer viele Windräder bauen müssen – das bleibt abzuwarten.

Söder hatte eigentlich Erleichterungen für Windkraft angekündigt

Mit Spannung erwartet wurde auch, was die bayerische Staatsregierung in ihrem neuen Klimaschutzgesetz zur Windkraft regeln würde. Ministerpräsident Söder hatte eigentlich zumindest punktuelle Erleichterungen für Windräder angekündigt. In seiner Regierungserklärung zum Klimaschutz im Juli sprach Söder davon, in bestimmten Fällen den Mindestabstand zu Siedlungen auf 1.000 Meter zu reduzieren. Und sagte auch schon recht konkret, wo das gelten solle: beim Repowering – also dem Ersatz alter Windräder durch neue – im Staatswald, in Vorrangflächen, in "vorbelasteten Gebieten" und auf Truppenübungsplätzen.

Neues bayerisches Klimaschutzgesetz lässt Windkraft aus

Viele Beobachter erwarteten, dass diese Änderungen in der angekündigten Novelle des bayerischen Klimaschutzgesetzes enthalten sein würden. Als der Gesetzentwurf Anfang der Woche vom Kabinett beschlossen wurde, stellte sich jedoch heraus: von der Windkraft war darin gar nicht die Rede. Offenbar konnten sich die Koalitionspartner CSU und Freie Wähler bisher auf keine neuen Regelungen einigen.

Die Freien Wähler haben sich stets für den stärkeren Ausbau der Windkraft ausgesprochen, in der CSU-Landtagsfraktion gibt es jedoch eine Reihe von Windkraftgegnern.

Klagen gegen 10H vor zwei Verfassungsgerichten

Denkbar wäre allerdings auch, dass die bayerische 10H-Mindestabstandsregel auf juristischem Wege ausgehebelt wird. Zwar hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof die Regelung im Jahr 2016 bestätigt. Das Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April dieses Jahres könnte die Rechtslage jedoch geändert haben.

Das höchste deutsche Gericht entschied damals, dass mehr Klimaschutz nötig ist, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu wahren. Zwei SPD-Bundestagsabgeordnete haben im September in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen die bayerische 10H-Regel eingelegt. Und in dieser Woche hat die bayerische SPD-Landtagsfraktion auch eine Popularklage vor dem bayerischen Verfassungsgerichtshof angekündigt.