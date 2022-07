Bamberger Boni-Affäre: Ermittlungsergebnisse erwartet

Gegen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und weitere für die Stadt verantwortlich handelnde Personen wird seit Mai 2021 wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Bereits im November sollten dazu erste Ergebnisse durch die Staatsanwaltschaft Hof bekanntgegeben werden. Aufgrund umfangreicher Ermittlungen wurde die Veröffentlichung immer wieder verschoben. Noch in dieser Woche sollen nun die Ergebnisse bekanntgeben werden.

Wird es Anklagen oder Strafbefehle geben?

Der Grund für die Ermittlungen war der Bericht des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes, der zahlreiche Beanstandungen aufwies, insbesondere aber Zahlungen in Form von Überstundenpauschalen, Prämien und Zeitzuschlägen an ausgewählte Mitarbeiter, ohne dass diese für die erbrachte Leistung einen Nachweis erbringen mussten. Die Zahlungen belaufen sich demnach auf über eine halbe Million Euro. Mittlerweile haben die ersten Mitarbeiter aus dem Rathaus Bamberg Aufforderungen erhalten, die unrechtmäßig gezahlten Vergütungen, Pauschalen oder Aufwandsentschädigungen zurückzuzahlen.

Im Mai 2021 kam es zu einer Durchsuchung im Bamberger Rathaus und in Privatwohnungen. Dann begann das große Warten auf Ermittlungsergebnisse. Seit November wurde die Bekanntgabe immer wieder verschoben. Grund war die noch fehlende Stellungnahme der Verteidigung zu den Ergebnissen. Mehrere hundert Seiten mussten die Anwälte dabei bearbeiten. Noch in dieser Woche wird eine Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof erwartet und damit ist dann auch klar, ob Anklage gegen den Oberbürgermeister der Stadt Bamberg, Andreas Starke (SPD), und weitere Mitarbeiter erhoben wird, es zu einem Strafbefehl kommt oder das Verfahren eingestellt wird.

Unterschied Anklage und Strafbefehl

In einem strafrechtlichen Verfahren entscheidet der Staatsanwalt am Ende der Ermittlungen darüber, ob der Beschuldigte einer Tat hinreichend verdächtig ist. Kommt er zu dem Ergebnis, dass kein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten vorliegt, wird das Verfahren eingestellt. Kommt er hingegen zu dem Ergebnis, der Beschuldigte habe sich einer Straftat hinreichend verdächtig gemacht, so erhebt er entweder Anklage oder beantragt den Erlass eines Strafbefehls. Mit dem Strafbefehl können entweder eine Geldstrafe oder in einigen Fällen auch eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr auf Bewährung verhängt werden. Dagegen kann aber Einspruch eingelegt werden, dann folgt eine Gerichtsverhandlung. Wird der Einspruch nicht innerhalb der Zwei-Wochen-Frist eingelegt, steht der Strafbefehl einem rechtskräftigen Urteil gleich. Kommt es zu einer Anklage, dann ist damit eine Verhandlung vor Gericht verbunden.

Reaktionen der Parteien

Der Bamberger Stadtrat besteht aus 14 Parteien, dabei bildet Grünes Bamberg mit aktuell zwölf Sitzen die stärkste Partei, gefolgt von der CSU (elf Sitze) und der SPD (sieben Sitze). Wird das Verfahren der Staatsanwaltschaft Hof eingestellt, wird sich gar nichts tun im Parteiengefüge. Die große Frage ist, wie die Fraktionen auf eine Anklage oder einen Strafbefehl reagieren werden. Die Grünen waren bis jetzt relativ zurückhaltend. Je nach Inhalt der Ermittlungsergebnisse haben sie jedoch ein Sonderplenum angekündigt, um über weitere Schritte abzustimmen. Die CSU und die kleineren Parteien wie BuB (Bambergs unabhängige Bürger) oder FDP distanzierten sich ebenfalls öffentlich von einer Rücktrittsforderung des OBs. Auch sie wollen das Ende der strafrechtlichen Ermittlungen abwarten.

Weitere Folgen aus dem Prüfbericht?

Der Bericht der Behörde hatte für die Jahre 2011 bis 2017 viele Beanstandungen aufgelistet: ob nun Verzugszinsen, die die Stadt nicht geltend gemacht hat, fehlende vollständige Vertrags- und Abrechnungsunterlagen bei Baumaßnahmen oder auch Bezahlung für Leistungen im Baubereich, für die keine schriftliche Vereinbarung vorlag. Gravierend jedoch waren die Auflistungen im Bereich "Personalrechtliche Angelegenheiten". Die Behörde beanstandete Zahlungen, die ohne tarifliche oder gesetzliche Voraussetzungen ausbezahlt wurden. Konkret heißt es unter anderem in dem Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes: "Die Zahlung monatlicher Überstundenpauschalen ist unzulässig, wenn teilweise die Arbeitszeiten nicht erfasst werden. Die Zahlung ist insbesondere auch dann unzulässig, wenn nachweislich keine Arbeitsleistung über die Sollzeit hinaus erbracht wird".

Die Regierung von Oberfranken als Rechtsaufsichtsbehörde bekräftigte die Vorwürfe und auch eine von der Stadt Bamberg für rund 200.000 Euro beauftragte Rechtsanwaltskanzlei bestätigte die rechtswidrig gezahlten Leistungen.

Ein Bericht mit mehr Inhalt

Die Sache mit den Boni-Zahlungen scheint vorerst geklärt. Doch der Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes hat noch mehr Beanstandungen aufgezählt, die bis jetzt noch nicht auf den Tisch kamen. Bei den Boni-Zahlungen handelt es sich um einige wenige, die diese Leistungen erhielten, bei den anderen Ergebnissen geht es um viele Tausende Euro, die nicht eingefordert wurden, um Akten, die nicht auffindbar sind. "Mehrfach wurden Aufträge für Planungsleistungen mit einem Wert unterhalb des EU-Schwellenwertes, aber über 10.000 Euro ohne Einholung von Vergleichsangeboten direkt vergeben," heißt es da. Oder: "Planungsleistungen wurden generell an ein Ingenieurbüro vergeben, ohne dass eine Dokumentation mit Begründung der Vergabe erfolgte." Und: "Abschlagszahlungen wurden mehrfach ohne prüfbare Leistungsnachweise geleistet, teilweise bis zur Höhe von 100 Prozent der Auftragssumme."