Alte Gebäude in Bayern: Abriss oder Denkmalschutz?

Ernest Lang zeigt auf eine Stelle im ersten Stock. "Hier bin ich gesessen, da vorne war der Ofen", erinnert er sich schmunzelnd: "Im Winter ist man hier ziemlich ins Schwitzen gekommen, und die anderen, die da vorne gesessen sind, haben sauber gefroren."

Zuletzt hatte das Gebäude gar keine Funktion mehr und war immer mehr verfallen – für viele war der einzige weltliche denkmalgeschützte Bau in ganz Neufahrn nur noch ein Schandfleck. Vor zehn Jahren wollte ihn die damalige Gemeinderatsmehrheit schon verkaufen. Sie hätte damit den weiteren Verfall oder gar Abriss in Kauf genommen. Das hat den Heimatverein auf den Plan gerufen.

Das Geschichtsbewusstsein hat sich geändert

Inzwischen haben sich Stimmung und Geschichtsbewusstsein geändert. "Unser Ort war lange nur kleines Bauerndorf", sagt Bürgermeister Franz Heilmier (Grüne). Doch es gebe auch "historische Quellen, die man nicht verfallen lassen sollte, und da ist das Mesnerhaus an erster Stelle zu nennen". Es wieder herzurichten gehöre "zur Wurzel- und Geschichtsarbeit unseres Ortes".

Rund zwei Millionen Euro kostet die Sanierung des alten Mesnerhauses, etwa die Hälfte kommt von der staatlichen Städtebauförderung. Künftig sollen in dem Gebäude Vorträge und Ausstellungen stattfinden. Auch Corona hat die Pläne letztlich nur verzögern, aber nicht ausbremsen können. "Es gab Diskussionen im Gemeinderat", räumt Heilmeier an. Dabei sei es aber eher um den Zeitplan gegangen und nicht um die grundsätzliche Frage, "ob wir es machen".

Daneben will die Gemeinde den früheren Ortskern um die einst berühmte Wallfahrtskirche St. Wilgefortis insgesamt aufwerten. Der Wert des alten Mesnerhauses geht dabei auch für Magdelena März vom Landesamt für Denkmalpflege über die historische Bedeutung hinaus. "Das Besondere am Projekt ist, dass offensichtlich eine Gruppe von Menschen dahinter steht, die es vorantreiben will und die gleichzeitig den Mehrwert über die Hülle hinaus erkannt hat, bewahren will und dafür auch den Mehraufwand betreiben will."

Kaffeemühlenhaus in Penzberg abgerissen

Das Mesnerhaus in Neufahrn bei Freising konnte gerettet werden – das Kaffeemühlenhaus in Penzberg im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau nicht. Das würfelartige Wohngebäude von Anfang der 1900er Jahre wurde vor wenigen Wochen abgerissen. Der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts hatte noch versucht, es zu verhindern – vergebens. Auch einige Penzberger Bürger hatte sich engagiert, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Das Kaffeemühlenhaus stand seit Jahren leer, die Eigentümer hatten schon Fenster und Türen ausgehängt, so Folkerts. Das Haus in der Penzberger Parkstraße sei durchaus erhaltenswert gewesen, so der Architekt. Er vermutet, dass nun ein Neubau auf dem Grundstück entstehen soll.

"Denkmalschutz in Bayern muss ernster genommen werden"

"Es ist irrational, was da abläuft und nicht nachvollziehbar", schimpft Heiko Folkerts. Zunächst hatte es einen Abbruchstopp gegeben, aber der wurde wieder aufgehoben, da das Kaffeemühlenhaus wohl schon zu stark beschädigt war. Der Weilheimer Architekt engagiert sich seit zehn Jahren für den Denkmalschutz von historischen Häusern. Sein Wunsch: dass der Denkmalschutz in Bayern ernster genommen wird. "Er muss durchgeführt werden, wie es auch im Gesetz steht. Es bleiben rechtliche Grauzonen."