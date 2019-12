DNA-Treffer: Festnahme nach versuchter Vergewaltigung in München

Eine Woche nach einer versuchten Vergewaltigung im Englischen Garten in München kann die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden: In der Nacht zum Freitag wurde ein 44-jähriger Mann festgenommen.

Die versuchte Vergewaltigung einer Rentnerin beim Teehaus im südlichen Teil des Parks hatte Ende vergangener Woche Schlagzeilen gemacht. DNA-Spuren an der Kleidung führten letztendlich dazu, dass der Mann ermittelt und zur Fahndung ausgeschrieben werden konnte.

Mann wollte Rentnerin im Englischen Garten vergewaltigen

Der zunächst unbekannte Mann hatte am 5. Dezember kurz nach 18 Uhr eine Münchnerin angesprochen, die mit ihrem Hund gerade in der Nähe des Japanischen Teehauses spazieren ging. Der Mann bedrängte die 68-Jährige, stieß sie zu Boden, hielt sie an den Armen fest, versuchte, ihr Zungenküsse zu geben und sie im Intimbereich zu berühren.

Die Münchnerin schrie um Hilfe und biss ihrem Peiniger in die Zunge. Als sich ein unbeteiligter Zeuge daraufhin näherte, ließ der Täter von seinem Opfer ab und flüchtete.

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Täter

Die DNA-Spuren nach dem Überfall führten zu einem 44-jährigen Wohnsitzlosen. Der Mann war in der Vergangenheit bereits wegen verschiedener Delikte wie Körperverletzung, Diebstahl und dem Erschleichen von Leistungen aufgefallen.

Eine Streife erkannte den Gesuchten in der Altstadt und nahm ihn fest. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung.