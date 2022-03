DNA-Analyse überführt Einbrecher: Polizei bestätigt Trend

Mit Hilfe von DNA-Analysetechnik hat die Polizei einen Einbruch im Landkreis Kronach aufgeklärt. Wie die Polizei mitteilt, war ein unbekannter Mann an einem Wochenende im November 2021 in den Kindergarten Regenbogen in Tettau eingebrochen.

Kindergarten-Einbrecher dank DNA-Analyse überführt

Der Einbrecher habe ein Fenster eingeschlagen, um in das Innere des Kindergartens zu gelangen. Dort soll er dann Türen eingetreten und Schränke aufgebrochen haben. Dabei habe er 700 Euro Bargeld aus der Kasse gestohlen und Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht.

Umfangreiche Ermittlungen und eine DNA-Analyse hätten nun zur Ermittlung des Täters geführt. Der tatverdächtige 34-Jährige sitzt aktuell bereits wegen anderer Straftaten in Haft.

Aufklärungsquote mittels DNA nimmt zu

In den vergangenen Jahren komme es immer häufiger vor, dass beispielsweise nach einem Einbruch DNA-Treffer von der Polizei erzielt würden, erklärt ein Sprecher der Polizei Ludwigsstadt. Das liege insbesondere daran, dass die technischen Voraussetzungen immer besser würden. Generell versuche die Spurensicherung nach jedem Einbruch, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren – also Hautschuppen, Speichel oder Schweiß – sicherzustellen.

Ob mit Hilfe möglicher Spuren ein Treffer erzielt werden kann, hänge davon ab, ob die Spur einer bereits gespeicherten DNA zugeordnet werden kann. Nur wer vorher bereits straffällig geworden ist, muss seine DNA in der Datenbank hinterlassen. In besonderen Fällen kann eine am Tatort sichergestellte DNA auch mit der eines Tatverdächtigen verglichen werden.

Zu viele Spuren erschweren Ermittlungen der Polizei

Ein Ermittlungserfolg sei aber immer auch davon abhängig, wie viele verschiedene Spuren am Tatort gefunden werden, so der Sprecher der Polizei. An öffentlichen Orten könne die Masse der gefundenen DNA Ermittlungserfolge massiv erschweren.