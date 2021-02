DNA Analyse: Überfahrenes Tier bei Kaufering war ein Wolf

Der überfahrene Wolf war am 5. Januar an der Autobahn A96 bei Kaufering im Landkreis Landsberg aufgefunden worden. Der Kadaver wurde nach Berlin gebracht und dort im Institut für Zoo- und Wildtierforschung auf genetische Herkunft und Geschlecht untersucht.

Außergewöhnlich: Wolf aus Alpenpopulation

Die DNA-Analyse ergab, dass das Tier zur sogenannten Alpenpopulation gehört. Das sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt (LfU) in Augsburg dem BR. Dies ist außergewöhnlich, denn die Alpenpopulation ist nach Angaben des schweizerischen Wolfsschutzvereins "CHWolf" vor allem im östlichen Österreich, der Schweiz und in Nordost-Italien beheimatet. Zuletzt wurde ein Wolf aus der Alpenpopulation im Juni 2019 im Landkreis Main-Spessart nachgewiesen.

Wölfe in Bayern stammen aus anderer Population

Im vergangenen Jahr wurden in ganz Oberbayern Wölfe entdeckt: in den Landkreisen Eichstätt und Freising, sowie im Chiemgau und im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Alle diese Wölfe gehörten aber zur sogenannten zentraleuropäischen Population, die vor allem in Polen, Tschechien und Ostdeutschland heimisch ist.

Einzige Ausnahme war bisher ein Wolf, der im Juni 2020 in Traunstein nachgewiesen worden war. Er stammte aus der südosteuropäischen dinarischen Population.