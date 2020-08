DLRG übt am Main bei Schweinfurt den Ernstfall

Verletzte bei einem Jugendzeltlager direkt am Main, die Wiese überflutet: Dieses Szenario haben ehrenamtliche Rettungskräfte der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nachgestellt. Im Bergrheinfelder Ortsteil Garstadt im Landkreis Schweinfurt übten die Ehrenamtler, wie sie in einem solchen Fall am besten reagieren. 30 Einsatzkräfte aus ganz Unterfranken waren mit dabei.

Ehrenamtliche trainieren Hochwasser-Einsatz

Die Verletzten wurden durch Puppen oder von Mitgliedern der DLRG nachgestellt. Die Einsatzkräfte mussten zunächst die Boote im Main zu Wasser lassen, dann mainabwärts fahren. Im nahe gelegenen Stammheim versorgten sie die angenommenen Verletzten. Im Falle der Übung litten diese zum Beispiel an Herzstillstand, Bewusstlosigkeit oder hatten Gliedmaßen verloren.

Ein wichtiger Bestandteil der Übung: Die Retter mussten priorisieren, wie schwer die Verletzungen sind und welche einer besonders schnellen medizinischen Versorgung bedürfen. Anschließend fixierten sie die Puppen und Schauspieler auf Tragen. Über den Main brachten die DLRG-Kräfte die "Verletzten" zurück nach Garstadt, um sie an den landgestützten Rettungsdienst zu übergeben.

Taucher des DLRG prüfen Hochwasser-Deich

Uwe Niehaus, Vorsitzender des DLRG Bezirksverbands Unterfranken, war mit dem Ablauf der Übung zufrieden. Die Helfer trainierten dabei auch den Einsatz von Tauchern, die bei einem simulierten Hochwasser Deiche unter Wasser auf mögliche Schadstellen absuchen mussten. Beim Elbhochwasser 2002 bei Magdeburg mussten DLRG-Taucher aus Unterfranken genau diese Aufgabe in der Realität bewältigen.