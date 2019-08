Deutlich mehr Badetote in Bayern - Ministerin besorgt

In bayerischen Gewässern sind bis Ende Juli schon 65 Menschen ertrunken - 20 mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit hält der Freistaat bundesweit einen traurigen Rekord, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte.

Bei den Altersgruppen zeigt sich eine Häufung bei Heranwachsenden und jungen Erwachsenen sowie bei Senioren. 20 der 65 bayerischen Ertrunkenen waren älter als 65 Jahre.

Eindeutig ist das Geschlechterverhältnis: Zwölf ertrunkenen Mädchen und Frauen stehen 53 Jungen und Männern gegenüber.

Männer treibe oft der Übermut und sie überschätzten ihre Fähigkeiten, erläuterte die DLRG. Sie kritisierte auch, dass viele Kinder nicht mehr richtig schwimmen lernten. Nur knapp über 40 Prozent der Kinder in Deutschland könnten nach der Grundschule schwimmen. In den 1990er Jahren seien das noch nahezu 90 Prozent gewesen.

Im gesamten vergangenen Jahr 2018 waren bayernweit 86 Menschen ertrunken.

Deutschlandweit bisher 250 Badetote

Am zweithöchsten ist die Ertrunkenen-Zahl heuer in Nordrhein-Westfalen (NRW): Dort starben laut DLRG bisher 40 Menschen, drei Tote mehr als zur Sommerzwischenbilanz im vergangenen Jahr. Anders ist die Situation in Niedersachsen: Zwar folgt das Bundesland in der Statistik auf NRW. Hier sank die Zahl der Toten aber um sieben auf 29.

Insgesamt kamen deutschlandweit in den ersten sieben Monaten des Jahres mindestens 250 Menschen in Seen, Flüssen und Kanälen ums Leben. Das sind 29 weniger als im Jahr davor.

Die Zahl der Ertrunkenen sei nun mal sehr wetterabhängig, erläuterte DLRG-Sprecher Achim Wiese. "Im Gegensatz zum Vorjahr war der Frühling wie auch der erste Sommermonat in diesem Jahr bislang doch eher verhalten und das spiegelt sich in den erfassten Zahlen wider," so Wiese.

Bayern hat viele unbewachte Seen

Am gefährlichsten ist das Schwimmen immer noch in Gewässern wie Seen, Flüssen und Kanälen. In Seen ertranken zum Beispiel 131 Menschen. Solche Gewässer werden nicht von Rettungsschwimmern bewacht, weshalb hier viele Menschen ihr Leben verlieren würden, so Wiese.

Bayern führe die Statistik auch aufgrund seiner vielen unbewachten Seen an. Etwa zwei Drittel der bayerischen Opfer sind in diesem Jahr in einem See oder Teich ertrunken und ein Drittel in einem Fluss.

Wiese appellierte an die Kommunen, mit der DLRG zusammenzuarbeiten, um solche Badestellen sicherer zu machen.

Huml besorgt über anhaltend hohe Zahl von Ertrunkenen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hat angesichts der hohen Zahl an Badetoten eindringlich davor gewarnt, die Ertrinkungsgefahr in Seen oder Flüssen zu unterschätzen. Es sei wichtig, sicher schwimmen zu können und grundsätzliche Baderegeln zu beherrschen. "Das gilt nicht nur für die Kinder – auch Erwachsene und besonders ältere Menschen sollten Risiken unbedingt vermeiden", so Huml.

Pilotprojekt soll Bayerns Senioren vor Badeunfällen bewahren

Die Ministerin hob dabei das bayernweite Engagement der DLRG im Projekt "Zurück ins Wasser – Gemeinsam Fit in Bayern" hervor. Mit dem vom bayerischen Gesundheitsministerium mit rund 200.000 Euro geförderten Pilotprojekt soll die Ertrinkungsgefahr für ältere Menschen verringert werden. Es vermittelt den Teilnehmern ab 65 Jahren ein sicherheitsbewusstes Verhalten im Wasser und beugt so Badeunfällen vor. Das Pilotprojekt findet an acht Standorten in Bayern statt.