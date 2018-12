Diversity Toys - Spielzeuge für mehr Toleranz

"Benny" hat das Downsyndrom, weshalb diese Puppe etwas anders aussieht als die in jedem Spielzeugladen erhältlichen Puppen. "Benny" ist ein sogenanntes Diversitätsspielzeug oder "Diversity Toy“, ein Spielzeug, das Kindern die Unterschiedlichkeit der Menschen zeigen soll. So soll Kindern so schon ganz früh spielerisch mehr Toleranz, Vielfalt und der Umgang mit Andersartigkeit vermittelt werden.

Diversitätsspielzeug - im Spielzeugladen die Ausnahme

Es geht um andere Herkunft oder eine andere Hautfarbe, aber auch um Rollenbilder, Homosexualität oder Krankheiten, wie die von Benny. Im integrativen Kindergarten der Hessing-Stiftung klappt das perfekt, in den großen Spielzeugläden sucht man solche Puppen aber vergeblich. Spielzeugforscher Volker Mehringer von der Uni Augsburg hat erkannt, dass dort alle Figuren einer einheitlichen Ästhetik folgen.