Disziplinarverfahren gegen Zwiesler Bürgermeister

Gegen den Zwiesler Bürgermeister Franz Xaver Steininger (parteifrei) ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das hat heute die Landesanwaltschaft Bayern bekanntgegeben, die es auch durchführt.

Angestoßen hat das Verfahren die Regener Landrätin Rita Röhrl, die die Landesanwaltschaft eingeschaltet hat. Es geht um den Verdacht eines Dienstvergehens. Steininger soll in mehreren Fällen Beschlüsse des Zwiesler Stadtrats nicht oder nicht fristgerecht vollzogen haben. Außerdem soll er mehrfach Entscheidungen getroffen haben, ohne den Stadtrat überhaupt zu beteiligen und damit seine Zuständigkeit überschritten haben.

Zusätzliche Missachtung steht im Raum

Zudem soll Steininger Mitwirkungs-und Informationsrechte des Stadtrats, der Öffentlichkeit und der Rechtsaufsichtsbehörde missachtet haben. Um welche Fälle es genau geht, will die Landesanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen und aus Datenschutzgründen derzeit noch nicht bekannt geben.

Der Zwiesler Bürgermeister Franz Xaver Steininger hat seit Jahren Ärger mit seinem Stadtrat. Die Mehrheit dort kritisiert immer wieder, dass die Stadträte zu wenig informiert und nicht ausreichend eingebunden werden. Weiterhin steht im Raum, dass manche Beschlüsse des Stadtrats, mit denen der Bürgermeister nicht einverstanden ist, ausgesetzt, also nicht vollzogen werden.

Eigenmächtigkeit des Bürgermeisters ruft nun Landesanwaltschaft auf den Plan

Streitfälle waren unter anderem die Mitgliedschaft von Zwiesel in der Tourismusgemeinschaft Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald oder zuletzt das Stadtentwicklungskonzept. Mehrfach war die Rechtsaufsicht am Landratsamt Regen eingeschaltet worden. Jetzt hat die Regener Landrätin ihre Disziplinarbefugnisse an die Landesanwaltschaft übertragen.

Aussage von Steininger soll zur Aufarbeitung beitragen

Franz Xaver Steininger muss jetzt gegenüber der Landesanwaltschaft Bayern Stellung zum laufenden Disziplinarverfahren nehmen. Dann wird über die weiteren Schritte entschieden.