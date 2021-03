Distanzunterricht ab Montag? Das gilt in der Oberpfalz

Bei den ständig wechselnden 7-Tages-Inzidenzwerten und Corona-Verordnungen kann man schnell den Überblick verlieren. Ab Montag soll an Bayerischen Schulen, wo möglich, der Präsenzunterricht wieder starten. Hier lesen Sie, wie die zuständigen Behörden in den Oberpfälzer Landkreisen und kreisfreien Städten entschieden haben - der Artikel wird fortlaufend ergänzt.

Stadt Regensburg

Weil der 7-Tage-Inzidenzwert für die Stadt Regensburg laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 102,6 liegt (Stand Freitag), gibt es Auswirkungen auf den Betrieb von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Wie die Stadt Regensburg mitteilt, gelten für die kommende Woche folgende Regelungen: An Schulen findet mit Ausnahme der Abschlussklassen Distanzunterricht statt. Außerdem wird in Kinderbetreuungseinrichtungen und in Kindertagespflegestellen wieder auf Notbetreuung umgestellt.

Landkreis Schwandorf

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Schwandorf war am Freitag mit über 200 die höchste in der Oberpfalz. In allen Schularten und Jahrgangsstufen findet daher ab Montag Distanzunterricht statt - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, sind sie im Präsenzunterricht, ansonsten im Wechselunterricht.

Landkreis Amberg-Sulzbach

Weil der 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Amberg-Sulzbach laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 151,4 liegt (Stand Freitag), gibt es Auswirkungen auf den Betrieb von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Wie das Landratsamt Amberg-Sulzbach am Freitag mitteilte, gelten für die kommende Woche folgende Regelungen: In den Schulen bleibt es beim Distanzunterricht. Nur in Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, ansonsten Wechselunterricht. In den Kindertageseinrichtungen ist nur eine Notbetreuung möglich, wenn Eltern arbeiten müssen und die Betreuung nicht gewährleisten können.

Landkreis Tirschenreuth

Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 184,6 am Freitag (12.03.2021) laut Robert-Koch-Institut (RKI) zählt Tirschenreuth zu den Landkreisen mit einer Inzidenz über 100. Deshalb bleiben alle Schüler im Distanzunterricht. Auch die Kindertagesstätten bleiben im Kreis Tirschenreuth weiter geschlossen.

Eine Ausnahme gilt für die Abschlussklassen aller Schularten: Hier findet ab dem kommenden Montag wieder Präsenzunterricht statt. Kann dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehalten werden, findet Wechselunterricht statt. Die Schulen sollen entsprechend mit Covid-19-Selbsttests ausgestattet werden.

Das Landratsamt hat zusätzliche Bestimmungen für die Öffnung erlassen: Niemand darf in die Schule kommen, der oder die mit einer Kontaktperson Kategorie I oder einer Person, die Covid-19-Symptome zeigt, zusammenwohnt. Auch wer selbst Symptome aufweist, darf nicht in die Schule, bis ein negativer Test vorliegt.

💡 Distanz- oder Wechselunterricht entscheidet sich freitags

Zur besseren Planbarkeit für Schulen, Erzieher und Eltern gelten Regelungen jeweils für eine komplette Woche, auch wenn sich der Inzidenzwert während der Schulwoche ändern würde. Künftig wird demnach immer freitags die Inzidenzeinstufung für die darauffolgende Woche bekannt gegeben.