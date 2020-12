Distanzlernen: Söder verärgert über Piazolo

Der Unmut bei Oppositionspolitikern, aber auch bei einem Teil der Lehrer- und Elternschaft in Bayern war groß: In einem Brief hatte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag verkündet, dass es von Mittwoch bis Freitag nur für Abschlussjahrgänge Distanzunterricht geben werde, für alle anderen Klassen finde er "nicht statt". Für diese Schüler gebe es "Distanzlernen" - eigenständiges Wiederholen, Üben und Vertiefen. Nach heftiger Kritik versicherte Piazolo, es gebe kein Verbot, Distanzunterricht bleibe weiterhin möglich.

In seiner Regierungserklärung am Mittwoch hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Kultusminister noch dafür gedankt, dass die "Missverständnisse" ausgeräumt worden seien. Heute nun äußerte Söder bei BAYERN 3 öffentlich Unmut. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hatte in dem Doppel-Interview die Vorgaben für die Schulen zunächst verteidigt, daraufhin betonte der Ministerpräsident: "Allerdings muss ich auch noch eines ergänzen: Ich habe mich, ehrlich gesagt, geärgert über diese Kommunikationspanne, dass da an vielen Schulen Unsicherheit herrschte."

Söder distanziert sich von "mancher Entscheidung"

An vielen Schulen funktioniert der Distanzunterricht laut Söder bereits hervorragend, an anderen noch nicht. "Das hat übrigens jetzt nicht nur mit Logistik zu tun, sondern auch mit mancher Entscheidung", kritisierte Söder. Er habe daher nun deutlich gemacht, dass es im Januar "jetzt mal klar funktionieren" müsse - und zwar für alle mit einer einheitlichen Linie. Große Probleme bereitet im Freistaat seit Monaten unter anderem die Lernplattform Mebis. Auch zum Start des bayernweiten Lockdowns fiel sie am Morgen einmal mehr aus.

In seiner Regierungserklärung hatte Söder zwar einerseits Piazolo ausdrücklich für seine Arbeit gedankt, aber zugleich auch klaren Handlungsbedarf beim Thema Distanzunterricht betont: Bis Januar müsse "geklärt werden", dass es beim Wechsel- und Distanzunterricht "keine Probleme gibt". Denn Söder geht davon aus, dass es nach den Weihnachtsferien ab 11. Januar Wechselunterricht in Bayern geben wird.

Hausaufgaben für Piazolo: "Können wir noch deutlich optimieren"

Im BAYERN-3-Interview bekräftigte Söder, dass am Thema Distanzunterricht auch über die Ferien intensiv gearbeitet werden müsse, "auch vom Kultusministerium" - "damit es einheitlich, verständlich, klar praktiziert werden kann." Am allerwichtigsten sei für ihn, "dass wir nicht dauernd Schüler und Lehrer und auch die Eltern zusätzlich stressen in dieser Corona-Zeit".

Einmal mehr verlangte der Ministerpräsident in diesem Zusammenhang, dass angesichts von Corona die Vorgaben und Richtlinien für die Schulen geändert werden sollten. Es dürfe zum Beispiel nicht "noch die letzte Schulaufgabe reingepresst" werden, um auf die Zahl der Leistungsnachweise eines normalen Schuljahrs zu kommen. "Es wird einfach kein normales Schuljahr wahrscheinlich werden, aber es muss ein faires bleiben", mahnte Söder. "Und fair heißt: gleiche Qualität bei den Abschlüssen." Deswegen müssten die Zeitpläne und Lehrpläne angepasst werden: "Das, glaube ich, das können wir noch deutlich optimieren."