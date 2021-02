Distanz oder Präsenz: Erlanger Schüler fordert Wahlfreiheit

Kein Laptop und kein Internet

In der Schule von Haram ist es derzeit ziemlich still. Kein Wunder, die meisten Schüler sitzen ja daheim vor dem Laptop und sind in Teams unterwegs. Aber was ist mit denjenigen, die kein Laptop oder Internet haben? Für die hat die Schule ein Angebot geschaffen: Sie dürfen in die Schule kommen und bekommen Tablets zur Verfügung gestellt. "So können wir letztlich Not lindern und allen ermöglichen, am Distanzunterricht teilzunehmen", erklärt Schulleiter Helmut Klemm.

Schüler dürfen nicht verloren gehen

Doch die technische Komponente ist nur eine der Hürden, die Lehrer und Schüler nehmen mussten. Eine Besonderheit der Mittelschule im Vergleich zum Gymnasium gibt es noch: "Schülerinnen und Schüler lernen bei uns über Beziehungen. Sie brauchen die Ansprache, die Motivation, sie müssen verstehen warum sie etwas lernen und sie müssen bei ihrem Lernen begleitet werden", so Klemm. Die Sorge sei groß, die Lernenden zu verlieren, weil sie demotiviert werden, wenn sie nicht angesprochen werden. Das zu verhindern und sie trotz Distanz mitzunehmen, erfordere einen "hohen organisatorischen und personellen Aufwand".