Diskussionen um die Gräfenbergbahn

Wer mit der Bahn von Nürnberg nach Heroldsberg, Eschenau oder gar bis Gräfenberg fahren will, steigt in die Gräfenbergbahn. Sofern sie pünktlich kommt. Immer wieder gerät die Gräfenbergbahn genau deshalb in die Kritik. Mal sind Weichenstörungen, mal Ausfälle, Verspätungen oder Schienenersatzverkehr. Dabei investiert die Deutsche Bahn derzeit massiv in die rund 27 Kilometer lange Bahnstrecke.

Bahnübergang verbotswidrig überfahren: 700 Euro Strafe

Die jüngsten Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Gräfenbergbahn entstanden erst Anfang Februar. Das Polizeipräsidium Mittelfranken twitterte einen Vorfall an einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in der Ortsdurchfahrt von Kalchreuth. Autofahrer warteten ungewöhnlich lange vor den abgesenkten Schranken. Der Zug nämlich kam nicht. Die Gräfenbergbahn, so die Polizei, stand wohl mit einem technischen Defekt im benachbarten Bahnhof. Fünf Autofahrern riss der Geduldsfaden. Sie überfuhren den Bahnübergang trotz der geschlossenen Schranken. Nicht unbemerkt von der Polizei.

"Das ist streng verboten, gefährlich und wurde mit 700 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten geahndet!" Christian Seiler, Polizeipräsidium Mittelfranken

Wichtig für Pendler und Schüler

Trotz diverser Unzulänglichkeiten, die Gräfenbergbahn ist und bleibt wichtiges Transportmittel. Annika Kraft besucht die Oberstufe des Gymnasiums in Eckental. Regelmäßig fährt sie mit der besagten Bahn von Gräfenberg nach Eckental. Das klappe nicht immer reibungslos, so die 18-jährige Schülerin.

"Unsere Lehrer sind es schon gewohnt, wenn wir zu spät kommen, ist meist die Bahn dran schuld!" Annika Kraft, Schülerin

Unpünktlichkeit mit einplanen

Auch der Schulleiter des Eckentaler Gymnasiums hat so seine Erfahrungen mit der Gräfenbergbahn. Sie sei enorm wichtig für die Schule, ja für die ganze Region. Aber wirklich verlassen könne man sich nicht zu 100 Prozent auf sie, so Burkhard Eichelsberger. Es sei oft eine Art Glücksspiel.

"Manche Kollegen setzen keine Prüfungen mehr in der ersten Stunde an!" Burkhard Eichelsberger, Schulleiter

Vieles habe sich inzwischen verbessert, aber es sei eben auch noch viel Luft nach oben.

5-Stufenplan der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn indessen verweist auf ein umfangreiches Maßnahmenpaket, um die Gräfenbergbahn gründlich zu sanieren. Das Angebot entlang der Strecke solle sich verbessern. Bis 2028 werde ein Fünf-Stufenplan abgeschlossen sein, um der Gräfenbergbahn eine "robuste Infrastruktur" zu geben. Derzeit befinde man sich in Stufe vier, die ersten drei seien bereits beendet. Bereits 2019 seien neue Brücken in Betrieb genommen worden. Zu aktuell häufigen Verspätungen oder Ausfällen auf der Strecke lägen keine Informationen vor.

Schülerin Annika Kraft ist froh, dass ihr mittlerweile morgens auch ein Auto zur Verfügung steht. So ist sie nicht ausschließlich auf die Bahn angewiesen, um von Gräfenberg nach Eckental zu gelangen.