Diskussionen um blaues Fachwerkhaus in Unterfranken

Die Balken sind leuchtend blau gestrichen, die gemauerten Gefache blütenweiß. "Sieht doch schön aus", sagt Manfred Spörl. Der Oberpfälzer hat mit seiner Frau Marianne Spörl-Rößler das Haus vor drei Jahren gekauft. Im Sommer mussten sie das Dach renovieren, weil dort eine komplette Waschbärenfamilie hauste. Das Gerüst stand ohnehin, warum also nicht auch die Fassade streichen? "Meine Frau hat gefragt: Wie können wir es machen? Und da hab´ ich gesagt: Ich bin a Bayer, also blau-weiß!", sagt Spörl. Er legte selbst Hand an und strich das Haus mit Unterstützung seiner Familie selbst.

Anstrich widerspricht Bausatzung der Gemeinde

Fünf Wochen stand das Gerüst am Haus, erzählt er, niemand habe sich in dieser Zeit bei ihm gemeldet. Eine Woche nachdem es weg war, sei dann der Bürgermeister auf ihn zugekommen und habe ihm mitgeteilt, dass sie das Haus umstreichen müssen. Der Grund: Eine Bausatzung aus dem Jahr 1978. Und die hat nach wie vor Bestand, sagt Bürgermeister Thomas Fischer. In §9 sind darin die Anstriche im Altort geregelt. Wörtlich heißt es: "Weiße und ganz helle Farben sind nicht zugelassen. (…) Fachwerk und Holzverkleidungen sind dunkel zu halten." Sowohl die weißen Gefache als auch das blaue Fachwerk entspricht demnach nicht der Satzung, so der Bürgermeister.

Weitere farbige Häuser in der Nähe

Manfred Spörl und seine Frau Marianne wollen das nicht hinnehmen. Er habe nichts von einer Satzung gewusst, außerdem stünden doch nur wenige Meter vom blauen Fachwerkhaus entfernt ein tiefgrünes und ein brombeerrotes Haus. Das aber sind Neubauten und die unterliegen deshalb nicht der Satzung, antwortet darauf der Bürgermeister. Dass es in Franken sehr wohl auch weitere blaue Fachwerkhäuser gibt und Städte wie Wertheim am Main sogar Werbung damit machen, ist für den Bürgermeister dabei nicht entscheidend. Der Gemeinderat sah das ähnlich. Er hat entschieden: Das blaue Haus muss umgestrichen werden, auch wenn es nicht unter Denkmalschutz steht.

Ordnungswidrigkeitsverfahren teuer

Eine Stellungnahme der Bauhörde am Landratsamt bestätige die Einschätzung der Gemeinde, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde würde fürs Umstreichen sogar einen Zuschuss von 800 Euro zahlen. Bis Ende Mai hat sie den Hausbesitzern eine Frist gesetzt und danach gedroht, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren in Gang zu setzen. 2.500-5.000 Euro Strafe stehen dann im Raum für die Hausbesitzer. Für die kommen erneute Renovierungsarbeiten mit Gerüst und anderen Farben derzeit aber nicht in Frage. Und so wird das blaue Fachwerkhaus von Nordheim vor der Rhön demnächst wohl ein Fall für die Juristen.