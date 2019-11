Bund Naturschutz plant Abholzungen im Naturschutzgebiet

Im Naturschutzgebiet "Mertinger Höll" im Landkreis Donau-Ries sind kilometerlange Abholzungen von Hecken, Gehölzen und Bäumen geplant. Das Paradoxe dabei: Ausgerechnet der Bund Naturschutz und die Höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben setzen sich für die Abholzung ein. Doch es gibt Kritik an diesen Plänen.

Abholzen im Mertinger Höll für den Vogelschutz

Es geht um mehr als drei Kilometer lange Streifen, auf denen Hecken und Bäume wachsen. Der Großteil soll abgeholzt werden, zum Schutz des bedrohten Großen Brachvogels. Dieser Wiesenbrüter hält nämlich mit seinem Gelege 100 bis 200 Meter Abstand von Bäumen, um sicher vor Greifvögeln zu sein. Sind die Gehölze weg, erhoffen sich der Bund Naturschutz (BN) und die Höhere Naturschutzbehörde bessere Brutbedingungen.

Nur noch sechs Brutpaare vom Großen Brachvogel

Der BN hat deshalb in den letzten Jahren extra Flächen dafür angekauft und besitzt nun mehr als 100 Hektar in dem Gebiet. Durch ein Flurneuordnungsverfahren liegen diese Wiesen, die künftig von den Pächtern nur noch sehr umweltschonend bewirtschaftet werden dürfen, jetzt direkt nebeneinander.

Ein großes Gebiet also, in dem der Große Brachvogel, von dem es zuletzt nur noch sechs Brutpaare in der Region gab, beste Bedingungen vorfinden soll. Die sind aber erst dann erfüllt, wenn die Hecken und Bäume weg sind. Das bestätigt auch die Bayerische Vogelschutzwarte in einem Gutachten.