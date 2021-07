Hochwasserschutz: Wie funktionieren Flutpolder?

Seit Jahren wird über mögliche Flutpolder an der Donau diskutiert. Die Gegner befürchten unter anderem die Zerstörung großer landwirtschaftlicher Flächen und von Trinkwasserschutzgebieten. Außerdem drohe ein Anstieg des Grundwassers. Das könne Gebäude beschädigen, so die Kritik. Die Befürworter sagen, die Flutpolder bieten die Möglichkeit, den Scheitel einer Hochwasserwelle gezielt zu kappen.

Gezielte Entschärfung von Hochwasserwellen

Flutpolder sind großflächige Rückhalteräume und werden neben Flüssen angelegt. Bei starkem Hochwasser wird Wasser in den Polder geleitet. Der Rückhalteraum wird durch Deiche zum Fluss und in manchen Fällen zum Hinterland abgegrenzt. Der Flutpolder hilft dabei, einen kritischen Wasserstand im Fluss zu senken.

Bei Entspannung der Hochwasserlage fließt Wasser zurück

Sobald der Wasserstand sinkt, kann das Wasser aus den Becken durch ein Tor zurück in die Flüsse geleitet werden. So können bei extremen Hochwasserereignissen Dammbrüche und die Überflutung von besiedelten oder bewirtschafteten Gebieten verhindert werden. Flutpolder ergänzen den natürlichen Rückhalt und den örtlichen, technischen Hochwasserschutz.

Wie oft sollen die Polder geflutet werden?

Der jeweilige Flutpolder soll geflutet werden, wenn in jenem Abschnitt, in dem sich der Flutpolder befindet oder weiter flussabwärts, ein extremes Hochwasser erwartet wird. Die gesamte bayerische Donau wurde auf mögliche Flutpolderstandorte untersucht. An der Donau stehen laut Bayerischem Umweltministerium nur noch wenige Flächen zur Verfügung, die sich als Flutpolderstandorte eignen.