Diskussion: Was kann der U-Ausschuss "NSU" noch aufklären?

Welche Rolle spielten Helferinnen und Helfer bei den Taten des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Nürnberg? In den Jahren 2000 bis 2007 töteten die Rechtsterroristen des NSU zehn Menschen in Deutschland, darunter drei in Nürnberg. Doch bis heute ist nicht geklärt, wer den Verbrechern den Weg ebnete, wer die Opfer ausspähte und mit welchen Fahrzeugen die Mörder nach Franken kamen.

Bombenanschlag von 1999 gab Rätsel auf

Hätte die brutale bundesweite Mordserie womöglich verhindert werden können? Wenn man nämlich nach einem Bombenanschlag im Jahr 1999 in Nürnberg die Täter enttarnt hätte? Zu diesen und anderen Fragen hat der neue NSU-Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag im Mai seine Arbeit aufgenommen.

Einen ersten NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag gab es bereits von 2012 bis 2013. Diesmal geht es den Ausschussmitgliedern unter Führung des Grünen-Landtagsabgeordneten Toni Schuberl darum, die Hintergründe der fünf Morde von Nürnberg und München auszuleuchten. Das Gremium hat eine Reihe brennender Fragen auf der Liste.

U-Ausschuss greift Enthüllungen des Recherecheteams auf

Das gemeinsame Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten (NN) hat mehrfach brisante Rechercheergebnisse veröffentlicht, auf die die Parlamentarier nach eigenen Angaben zurückgreifen wollen. So kam ans Licht, dass die Rechtsterroristen und ihre Hinterleute allein über 50 Adressen in Nürnberg ausgespäht hatten, darunter neun Waffenhändler. Mehr als 200 Daten sammelten sie in der Metropolregion.

Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe übernachteten in Nürnberg

Waren hier weitere Anschläge geplant? Schließlich kannte sich das NSU-Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe gut in Nürnberg aus, die drei hatten sich oft hier aufgehalten und mehrmals in einer Wohngemeinschaft von Neonazis im Stadtosten übernachtet, wie die Recherchen zeigten.

U-Ausschuss deckt Löschaktionen auf

Bislang deckte der Untersuchungsausschuss zwei jüngere Datenlöschaktionen auf. So wurde im Juli 2022 bekannt, dass das bayerische Landeskriminalamt Datensätze von etwa 29.000 Personen löschte, zu denen auch Daten im Zusammenhang mit dem NSU gehörten. Die Daten hätten nach dem seit 2015 geltenden Löschmoratorium nicht getilgt werden dürfen, sagt der Ausschussvorsitzende Schuberl.

Einige Wochen später teile das Landeskriminalamt dem Ausschuss mit, die Daten seien nahezu vollständig wiederhergestellt worden. Im September kam dann eine Löschaktion im bayerischen Justizministerium ans Licht. Demnach seien zwanzig archivierungspflichtige NSU-Akten vernichtet worden. Die Ausschussmitglieder von Grünen, FDP und SPD wollen das aufklären und fordern dafür die Mitwirkung der Staatsregierung.

Diskussionsrunde von BR und NN am 14. Oktober

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Nürnberger Nachrichten und des Bayerischen Rundfunks am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr im BR-Studio Franken in Nürnberg, soll darüber diskutiert werden, was der Untersuchungsausschuss tatsächlich aufklären kann. Mit dabei sind der SPD-Landtagsabgeordnete Arif Taşdelen aus Nürnberg, der Erlanger Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach von der FDP und die Nürnberger Grünen-Abgeordnete und Ausschuss-Mitinitiatorin Verena Osgyan. Alle drei sind im neuen Ausschuss vertreten. Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer der CSU ist angefragt.

Das Rechercheteam berichtet von seiner Arbeit

Auch die Journalistin Elke Graßer-Reitzner (NN) und ihr Kollege Jonas Miller (BR) vom gemeinsamen Rechercheteam sitzen auf dem Podium. Sie werden über ihre Arbeit berichten. Die Runde wird moderiert von Eva Frisch (BR) und Kurt Heidingsfelder (NN). Zum Auftakt begrüßen Tassilo Forchheimer, Leiter von BR Franken, und Alexander Jungkunz, Chefpublizist der Nürnberger Nachrichten.

Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist online unter https://event.br.de nötig. Das Studio Franken des BR befindet sich in der Wallensteinstraße 117 in Nürnberg.