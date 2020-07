Diskussion um Verbot von Alkoholverkauf in der Nürnberger City

Hintergrund für die Überlegungen, den abendlichen"to-go"-Verkauf von Alkohol zu verbieten, sind die Menschenmengen, die sich am Wochenende an beliebten Treffpunkten in der Innenstadt zusammengefunden hatten. Weil Bars, Diskos und Clubs coronabedingt geschlossen haben, feierten die Menschen auf Plätzen und Straßen.

Corona-Schutzmaßnahmen blieben unbeachtet

Der Mindestabstand wurde bei den abendlichen Feiern häufig nicht eingehalten. OB König hatte vor dem Wochenende noch appelliert, weiterhin die Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beachten. Doch dieser Appell sei von Feiernden in der City nicht eingehalten worden. Deshalb denkt König nun darüber nach, ähnlich wie in Bamberg, den "to go"-Verkauf zu verbieten. Derzeit laufen noch Gespräche mit der Ordnungsbehörde und der Polizei.

Gespräche mit Gastronomen

Doch nicht nur die Ordnungshüter sind gefragt. König will sich auch mit den Gastronomen treffen. Erst danach soll eine Entscheidung fallen. Knackpunkt sei, wie das Verkaufsverbot und mögliche Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz überwacht und verfolgt werden können.