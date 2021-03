Diskussion um Kriterien: Wie wichtig ist der Inzidenzwert noch?

Der ehemalige Staatsminister und Münchner Philosoph Julian Nida-Rümelin kritisierte in der Münchner Runde im BR Fernsehen die Corona-Politik von Bund und Ländern. Dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats stößt auf, dass sich die Maßnahmen zu sehr auf die 7-Tage-Inzidenz konzentrieren, nicht aber auf die Todesrate oder andere Kriterien. "Wichtig ist, dass die Menschen nicht hospitalisiert werden, dass sie nicht auf Intensivbetten müssen, und dass sie nicht sterben", so Nida-Rümelin.

Nida-Rümelin will lieber Risikogruppen schützen

Natürlich sei der Inzidenzwert, also die Zahl, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen positiv getestet werden, nicht nebensächlich. Er zeige zuverlässig an, wie viele Menschen sich infizieren. Trotzdem dürfe die Politik nicht zu sehr an ihm festhalten. In Frankreich sei die Inzidenz zum Beispiel deutlich höher als in Deutschland, die Todesrate aber viel niedriger.

"Warum ist das wichtig? Weil wir mit der ausschließlichen Fokussierung auf die Inzidenz Fehler machen in der Corona-Politik", sagte Nida-Rümelin. Wenn man Risikogruppen - wie zum Beispiel Menschen in Pflegeheimen - nicht schütze, nütze auch eine niedrige Inzidenz nichts, wenn sie schwer erkranken. Der Philosoph wies darauf hin, dass es viel wichtiger sei, diese Menschen zu schützen, als den "völlig irrelevanten" Inzidenzwert niedrig zu halten und dafür möglicherweise Museen oder Fachgeschäften zu schaden, die man wieder öffnen könnte.

Bayerns Gesundheitsminister geht es um Spätfolgen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek widersprach dieser Kritik. "Es geht nicht nur um die Menschen, die sterben, sondern auch um die, die nachher noch Spätfolgen haben", rechtfertigte Holetschek den Corona-Kurs der Regierung. Auch für diese Menschen habe man eine Verantwortung. Eine Möglichkeit, dieser gerecht zu werden, könnten Selbsttests sein. In die möchte der Gesundheitsminister investieren, und zwar stärker als der Bund.

Holetschek gehe es darum, sich auch von der Strategie des Bundes abzuheben, weil die Bereitstellung der Tests nicht schnell genug vorangehe. Möglicherweise könne es bis April dauern, bis es die Selbsttests des Bundes für die Bürgerinnen und Bürger gibt, so der CSU-Politiker in der Sendung: "Wir tun alles, um dieses System von Bayern aus nach vorne zu bringen."

STIKO-Mitglied warnt vor Schnelltest-Hoffnungen

Der Infektionsimmunologe von der Uni Erlangen-Nürnberg Christian Bogdan, der auch Mitglied der Ständigen Impfkommission STIKO ist, dämpfte diese Hoffnungen. Zum einen könnte ein negatives Ergebnis Menschen leichtsinniger machen. "Dann halten sie sich möglicherweise nicht mehr an die Hygiene-Regeln und verursachen viel mehr Infektionen als ohne das negative Ergebnis", so der Wissenschaftler. Die Tests könnten darüber hinaus zu einem massiven Anstieg der Inzidenz führen – allein durch die vielen falsch-positiven Selbsttests, die allein durch die Tatsache, dass mehr getestet wird, zu erwarten sind.

Nur Verdachtsfälle und Erkrankte testen

Der Mikrobiologe sprach sich darum für die Strategie aus, nur Verdachtsfälle und tatsächlich Erkrankte zu testen, und riet von wilden Schnelltests quer durch die ganze Bevölkerung ab. Wenn man Schnelltests anwende, so der Infektionsimmunologe, dann mit einer gut durchdachten Strategie. Sein Fazit: "Es ist das A und O, dass man alle sofort testet, sobald sie eine Atemwegsinfektion haben."