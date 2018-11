Diskussion um Gewerbegebiet: Bürgerentscheid in Himmelkron?

Die Bevölkerung soll am Entscheidungsprozess beteiligt werden, heißt es von der Fraktion. Geklärt werden soll bei einem Bürgerentscheid die Frage, ob die Gemeinde Himmelkron die vorbereitenden Arbeiten und Planungen für das Gewerbegebiet "Nördlich B303" weiterführen soll. Das allerdings unter der Maßgabe, dass maximal 40 Prozent der Gesamtfläche für Logistik genutzt werden. Die Fraktion spricht sich in ihrem Antrag klar für die geplante Erweiterung aus und wolle auch für eine breite Zustimmung werben.

Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative

Gegen die Erschließung des Gewerbegebietes hatte sich Anfang Oktober die Bürgerinitiative "Nein zum weiteren Gewerbegebiet in Himmelkron" gegründet. Man wolle nicht Verhinderer sein, aber ein klares Zeichen gegen Flächenfraß setzen, so die Bürgerinitiative. Diese hat zwischenzeitlich eine Unterschriftensammlung gestartet. Mitte Dezember soll sie dem Bürgermeister und Gemeinderat übergeben werden. Daran solle auch festgehalten werden, so BI-Sprecherin Wilhelmine Denk im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk.

"Wir wollen die Menschen hier weiter sensibilisieren. Wenn die Fraktionen von 40 Prozent für Speditionen sprechen, dann sind das knapp 10 Hektar. Das ist doch Wahnsinn.“ Wilhelmine Denk, Bürgerinitiative "Nein zum weiteren Gewerbegebiet in Himmelkron"

Das umstrittene Gewerbegebiet ist 24 Hektar groß und liegt an der B303 gegenüber der Frankenfarm. Eine Erschließung würde rund 13 Millionen Euro kosten. Ein Bürgerentscheid könnte zeitgleich mit der Europawahl am 26. Mai 2019 durchgeführt werden.