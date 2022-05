Diskussion um geplantes Rechenzentrum in Ellingen

Sonntagnachmittag, vor dem Eingang der Schulturnhalle der Grundschule in Ellingen. Hier soll gleich eine Info-Veranstaltung zum potentiell größten Projekt der Stadt seit Jahrzehnten beginnen: die mögliche Ansiedlung eines Rechenzentrums inklusive Solarpark, gebaut und betrieben von der Firma Hetzner aus Gunzenhausen. Eigentlich wollte Hetzner an seinem Stammsitz in Gunzenhausen bauen - doch dieses Vorhaben ist Ende 2021 gescheitert.

Diskussionen in der Stadt

Schon vor dem Start der Veranstaltung stehen einige Gegner des Projekts vor der Halle. Einer von ihnen ist Frank Strixner, der direkt neben dem möglichen Rechenzentrum wohnt. Er hat gemeinsam mit Unterstützern die Bürgerinitiative "Bürgerland in Bürgerhand" gegründet. Gerade eben haben die Mitglieder ein Bürgerbegehren gestartet, in dem sie mehr Beteiligung der Bürger bei großen Projekten fordern.

Als er gerade ein Schild aufstellen will, spricht ihn ein älterer Herr an. So ein Rechenzentrum sei sehr gut für Ellingen. "Das kann man nicht verstehen, dass man da dagegen ist", schimpft er. Es entbrennt eine kleine Diskussion zwischen den beiden, an deren Ende keiner den anderen überzeugen konnte. In etwa so verläuft auch die Info-Veranstaltung, zu der Bürgermeister Matthias Obernöder (CSU) eingeladen hatte.

Es ist noch nichts entschieden

In der Turnhalle sitzen rund 300 Interessierte auf Stühlen oder auf der Tribüne. Vorne steht der Bürgermeister, mit einem Mikrofon am Mund und einer Powerpoint-Präsentation im Rücken. Zu Beginn erklärt er erst einmal, worum es genau geht: Die Internetfirma Hetzner aus Gunzenhausen möchte ein weiteres Rechenzentrum eröffnen. Es geht um eine Fläche von etwa 50 Hektar, auf der auch Platz für ein Solarpark sein soll, der den Energiebedarf der Server zumindest zu einem Teil decken soll. Dafür sind 35 Hektar eingeplant, die restlichen 15 sind für die Server-Hallen angedacht. Maximal 13 Meter hoch sollen die Hallen werden. Bürgermeister Obernöder betont dabei mehrfach, dass die Pläne in seinem sehr frühen Stadium sind und quasi noch nichts fest ausgemacht ist.

Zu viel Fläche und Strom

Aus den Reihen der Besucher kommen zahlreiche kritische Fragen zum Projekt. Mitglieder der Bürgerinitiative "Bürgerland in Bürgerhand" bemängeln etwa den Flächenverbrauch sowie den enormen Energieverbrauch von 50 Megawatt – das entspräche etwa dem Strombedarf von 180.000 Haushalten, wie Frank Strixner erklärt. Zudem halten es Kritiker für zu risikoreich, eine so große Fläche an nur einen einzigen Investor zu verkaufen. Dass der mögliche Kaufpreis für das Ackerland geheim bleiben soll, verärgerte einige Zuschauer.

Bürgermeister: Große Chance für die Stadt

Außerdem sei aus Sicht der Bürgerinitiative nicht zu 100 Prozent gesichert, dass die Gewerbesteuer für solch ein Rechenzentrum auch in Ellingen bleibt. Dem widerspricht der Bürgermeister: An anderen Standorten zahle die Firma Hetzner Gewerbesteuer - und zwar in "in Millionenhöhe". Generell sehe er in der Ansiedlung eine große Chance für die Stadt. "Wir sind weder besonders arm noch besonders reich. Aber wir haben auch diese dicken Bretter vor uns", sagte er im Hinblick auf die finanzielle Situation der Stadt. Eines dieser Bretter ist etwa der Neubau des Altenheims – oder die Modernisierung der örtlichen Kläranlage. Projekte, die mit Geld aus dem Verkauf der Fläche und der zu erwartenden Gewerbesteuer, deutlich leichter zu stemmen wären.

Keine eindeutige Tendenz

Auch nach mehreren Stunden war unter den Zuschauern der Info-Veranstaltung kein eindeutiges Stimmungsbild auszumachen. Viele Fragen sind noch ungeklärt: Zum Beispiel wie lange der Bau des Rechenzentrums und des Solarparks dauern würde. Oder wie genau die Serverhallen aussehen werden. Trotzdem soll der Stadtrat bei seiner Sitzung am 23. Juni einen Grundsatzbeschluss treffen: Weiter mit Hetzner planen oder nicht. Derzeit, das sagen sowohl Bürgermeister Obernöder als auch Frank Strixner, ist noch alles offen.