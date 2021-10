Diskussion um geplantes Naturschutzgebiet "Mittlerer Hahnenkamm"

Das geplante Naturschutzgebiet soll auf einer Fläche von rund 1.090 Hektar am Hahnenkamm, einem Höhenzug im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, entstehen. Nach Ansicht der Regierung von Mittelfranken habe die Freizeitnutzung in dem Gebiet so zugenommen, dass sie "nicht mehr tolerabel" sei. Auf dem Magerrasen seien Fahr- und Trittspuren zu finden, heißt es in einer Mitteilung der Regierung. Auf diesen Rasenflächen hat die Berghexe, eine seltene Schmetterlingsart, eines ihrer letzten Habitate in Bayern. Außerdem würden die Wälder viele Mountainbike-Fahrspuren aufweisen, heißt es weiter. Kalktuffquellen seien bereits teilweise zerstört worden, so die Regierung weiter.

Waldbauern halten aktuellen Schutzstatus für ausreichend

Dass die Natur, die wertvollen Wälder und Magerrasenflächen geschützt werden müssen, sehen auch die Grundstücksbesitzer so. Allerdings sind sie der Ansicht, dass der aktuelle Schutzstatus durch das Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) ausreicht. Dieses FFH-Gebiet entstand in den 1990er-Jahren aufgrund einer EU-Verordnung. Kleine Teile am Hahnenkamm, wie die Steinerne Rinne von Wolfsbronn, sind bereits Naturschutzgebiet.

Geltende Gebote besser kontrollieren

Die betroffenen Grundstücksbesitzer glauben nicht, dass die Ausweisung eines Naturschutzgebiets Einfluss auf das Freizeitverhalten der Menschen hätte. Sie glauben viel mehr, dass es sinnvoller wäre bestehende Gebote und Verbote besser zu kontrollieren. "Man muss das Ganze punktuell überwachen", sagt Manfred Steinbauer, Vorsitzender der Waldgenossenschaft Sammenheim. Vielleicht durch eine "Hahnenkamm-Ranger", lautet ein Vorschlag.