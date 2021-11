Diskussion um Geldsegen für Pfeffenhausener Wasserstoffzentrum

290 Millionen Euro für vier Standorte. Das ist der Betrag, den das Bundesverkehrsministerium für die Sieger eines monatelangen Wettbewerbs um ein nationales Wasserstoffzentrum bereitstellt. Bei gleichmäßiger Verteilung würde das etwas mehr als 70 Millionen Euro für die Bewerbungen aus Duisburg, Chemnitz, Norddeutschland und dem niederbayerischen Pfeffenhausen im Kreis Landshut bedeuten.

Doch als Anfang September die Sieger der Ausschreibung gekürt werden, gibt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bekannt: Der größte Anteil, nämlich 100 Millionen Euro, soll nach Pfeffenhausen gehen.

Chemnitz lag zweimal vorn

Das wirft Fragen auf. Unter anderem diese: Hat der niederbayerische Minister wenige Wochen vor der Bundestagswahl seine Heimatregion bevorzugt? Laut Recherchen der "Welt" gibt es mehrere Anhaltspunkte, die das nahelegen sollen. In gleich zwei Auswahlrunden setzt sich das Chemnitzer Konzept als Sieger durch.

Die Bewertung erfolgte durch unabhängige Organisationen - deren Unabhängigkeit aufgrund privater Verbindungen des Ministers jedoch ebenfalls in Frage gestellt wird. Denn noch bis Juni führte die heutige Ehefrau von Scheuer, Julia Reuss, den Aufsichtsrat der NOW GmbH. Jener Gesellschaft, die Förderprogramme für verschiedene Bundesministerien prüft - so auch die Bewerbungen um das nationale Wasserstoffzentrum. Duisburg und Pfeffenhausen liegen hier in einer Vorauswahl hinter Chemnitz auf dem zweiten Platz.

Verkehrsministerium weist Vorwürfe zurück

Einen möglichen Zusammenhang zwischen der Vorauswahl und der Beziehung des Ministers zur Aufsichtsratsvorsitzenden schließt das Bundesverkehrsministerium jedoch aus. Auf BR-Anfrage erklärt ein Sprecher des Ministeriums, der Aufsichtsrat sei laut Geschäftsordnung und NOW-Gesellschaftsvertrag mit dem operativen Geschäft der NOW GmbH nicht befasst: "Dies galt auch für den Standortwettbewerb für das Innovations- und Technologiezentrum Wasserstoff".

Ohnehin sei die finale Entscheidung anhand einer Machbarkeitsstudie der Firma Prognos getroffen worden - und das Ende August. Reuss war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Aufsichtsratschefin der NOW GmbH.

Prognos hatte in seiner Studie außerdem empfohlen, alle vier Bewerbungen zu berücksichtigen, heißt es weiter. "In den Vorüberlegungen zum Gesamtkonzept zeigte sich ein Konzept mit mehreren Standorten klar überlegen gegenüber einem Konzept mit nur einem Standort. Hierfür sind die Kombination der unterschiedlichen Stärken und die größere Nutzernähe maßgeblich." Keines der Konzepte decke alle geforderten Funktionen, Brennstoffe und Verkehrsträger allein ab.

Auch die Verschiebung eines möglichen Termins zur Bekanntgabe der Vergabe hätte an dieser Entscheidung nichts geändert, so ein Sprecher des Ministeriums.

Rückendeckung vom Bewerbungskonsortium

Dass Pfeffenhausen als Zweitplatzierter im Abschlussbericht genau wie alle anderen Finalisten den Zuschlag erhält, ist für Tobias Brunner, der an der Spitze des bayerischen Bewerbungskonsortiums steht, folgerichtig: "Man hat die Standorte nicht ausgesucht, weil man auf Vier verteilen wollte, sondern weil man funktional eine breite inhaltliche Abdeckung erreichen wollte". Zwar gehe Chemnitz als Gesamtsieger aus dem Rennen hervor, Pfeffenhausen liege aber bei entscheidenden Bewertungskriterien vorne. Zu diesen zähle auch die "Kompetenz des Konsortiums". Brunner könne mit seiner Hynergy GmbH hier auf die Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten in Asien zurückgreifen.

Auch den Vorwurf, Bayern hinke mit seinem Zeitplan hinter vermeintlich ambitionierteren Vorhaben der Standorte Duisburg und Chemnitz her, weist Brunner zurück: "Wir wollen 2023 erste Einrichtungen in Betrieb nehmen und dann 2025 im Vollbetrieb sein, da liegen wir sehr gut im Rennen. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Standort da schneller ist".

Bürgermeister lobt deutschlandweite Zusammenarbeit

Pfeffenhausens Bürgermeister Florian Hölzl (CSU) lobt unterdessen die Zusammenarbeit zwischen den Standorten: "Mich freut es sehr, dass unter den vier Verbundpartnern derzeit ohne Eitelkeiten sehr vertrauensvoll und mit großem Engagement zusammengearbeitet wird". Für das ganzheitliche Ziel, Deutschland zum Wasserstoffland zu machen, brauche es "Pioniergeist und Zusammenhalt" in allen Teilen der Republik.

Dass diese aber nicht zu gleichen Teilen aus dem 290 Millionen Euro schweren Fördertopf bedacht werden, erklärt sich Tobias Brunner anhand des angemeldeten Bedarfs: "Aus unserer Grobindikation ist eine Zahl entstanden, die man kommuniziert hat. Diese ist jetzt nicht so unterschiedlich zu der, die wir eingereicht haben. Von daher können wir die Zahl für den Standort Pfeffenhausen nachvollziehen".

Ähnlich begründet auch das Bundesverkehrsministerium die Förderentscheidung: "Chemnitz hat einen Bedarf von 95 Millionen Euro angemeldet und soll nun bis zu 60 Millionen Euro bekommen, Pfeffenhausen hat 170 Millionen Euro angemeldet und soll nun bis zu 100 Millionen bekommen".

Anhaltende Empörung in Chemnitz

In Chemnitz gebe es laut "Welt" auch heute noch Empörung über die Vergabe der Mittel: "So dreist würde sich das ein Minister von FDP, Grünen oder SPD nicht erlauben", erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller. In seinem Wahlkreis sei der verheerende Eindruck entstanden, "die Bayern machen das unter sich aus".

Wie viel Geld gibt die neue Bundesregierung?

Aus Bayern blickt man deswegen umso gespannter nach Berlin. Denn wie viel Geld am Ende tatsächlich fließen wird, hänge ohnehin von der neuen Ampelkoalition ab, sagt Tobias Brunner. Alle würden daher hoffen, dass die neue Bundesregierung das nationale Zentrum auch stützt. "Für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den Automobilstandort Deutschland, für den Technologiestandort Deutschland." Ein Appell, nicht nur in bayerischem Interesse.