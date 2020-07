Diskussion um dauerhafte Freisitz-Erweiterungen in Regensburg

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Städte die Regelungen für den Freisitz der Gastronomie gelockert. Sie müssen dieses Jahr weniger zahlen und bekommen, wo es möglich ist, mehr Platz für Tische und Stühle, um genug Abstand für Gäste garantieren zu können. Auch in Regensburg ist das der Fall. Nun gibt es aber erste Diskussionen darüber, ob die Lockerungen bei Freisitzmöglichkeiten auch nach Corona beibehalten werden sollen.

Der Regensburger Säm Wagner hatte sich nichts dabei gedacht, als er sein Handy herausholte und ein Foto von den Freisitzerweiterungen in der Regensburger Altstadt machte. Der Regensburger lud das Bild im Internet hoch und forderte die Stadt Regensburg auf, die Freisitzerweiterungen längerfristig aufrecht zu erhalten. Daraufhin gab es unerwartet viele Reaktionen.

"Es haben sich unzählige Menschen bei mir gemeldet. Also nicht nur im Internet geliked, sondern ich wurde in der letzten Woche, seit es diesen Post gibt, auch auf der Straße darauf angesprochen." Säm Wagner

Der Wunsch: Sitzplätze rein – Autos raus

Wagner ist überzeugt, dass die Regensburger Altstadt durch eine dauerhafte Erweiterung der Freisitzfläche noch lebendiger und schöner werden könnte. Sitzflächen, ob mit oder ohne Konsummöglichkeit, machten sie automatisch attraktiver. "Und das – glaube ich – würde einfach so wahnsinnig viel bringen und vielleicht kann dann das eine oder andere Auto aus der Stadt raus."

An den Betreibern soll es nicht scheitern

Auch die Inhaber der Restaurants, Bars und Cafés, die die Erweiterungen direkt betreffen, bekommen von den Diskussionen im Netz viel mit. Jürgen Wittmann, der Inhaber der Chin Chin Bar in der Gesandtenstraße, darf aktuell von dem erweiterten Freisitz profitieren und wird täglich von seinen Kunden mit dem Thema konfrontiert.

"Unsere Antwort ist immer gleich: Natürlich soll es an uns nicht scheitern! Die Lösung, ob man es stehen lassen darf und wie viel Leben auch über das Jahr 2020 hinaus in den Straßen möglich ist, wird man sicher mit der Stadt und allen Genehmigungsbehörden beschließen müssen." Jürgen Wittmann

Anlieferung wäre kein Problem

Ein Argument gegen die dauerhafte Erweiterung der Freisitzflächen ist, dass Läden in der Straße nicht mehr beliefert werden können. Doch Jürgen Wittmann sieht darin kein Problem. "Wir haben mit unseren Lieferanten, die auch den Großteil unserer Nachbarn beliefern, das so vereinbart, dass wir den Freisitz jeden Tag abbauen. Während der Lieferzeiten, also von 6.30 Uhr bis mindestens 10.30 Uhr, ist also eine Anlieferung problemlos möglich."

Ausnahmeregelung für Ausnahmesituation

Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), Regensburgs Oberbürgermeisterin, reagierte auf Nachfrage des BR, ob die erweiterten Freisitzflächen auch 2021 noch bestehen bleiben, mit Unverständnis: "Es ist eine Ausnahmesituation und für diese Ausnahmesituation haben wir eine schnelle Ausnahmeregelung gefunden. Und ich finde, da kann man dieses Thema für heuer auch einfach mal gut sein lassen." Sie betonte, dass bei diesem Thema nicht nur an die Gastronomen, sondern an alle Altstadtnutzer gedacht werden soll.

"Dass über alle Satzungen und über alle Richtlinien immer wieder neu nachgedacht werden muss, ist uns klar. Es ändern sich die Zeiten, es gibt andere Anforderungen, es gibt neue Werbemethoden die man früher noch nicht mal kannte, und da muss man immer mal wieder drüber schauen. Aber dann aus allen Aspekten, mit allen Blickwinkeln und allen Beteiligten. Und das sind in diesem Fall nicht nur die Gastronomen." Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Regensburger Oberbürgermeisterin

Auch in anderen Städten wurden die Corona-bedingten Freisitzerweiterungen durchgeführt. Die Stadt Amberg hat aber schon angekündigt, dass die Erweiterungen nur bis zum 30. November 2020 beibehalten werden. Auch in Weiden werden die Freisitzerweiterungen gelockert wo es möglich ist. Jeder Fall werde einzeln betrachtet. Die gelockerten Regelungen sind laut der Stadt Weiden an den Verlauf der Pandemie gebunden.