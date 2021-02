Diskussion um Ärztehaus am Wertinger Krankenhaus

Die Wege sind kürzer, der Kontakt persönlicher, die Wartezeiten meist nicht lang: Diese Vorzüge schätzen die Patienten am Wertinger Krankenhaus. Aus dem Landkreis Dillingen und auch aus dem nördlichen Landkreis Augsburg kommen sie hierher, um sich zu behandeln lassen. Für spezielle Operationen müssen sie allerdings in größere Häuser, im Wertinger Krankenhaus fehlen entsprechende Abteilungen. Das ist ein Grund, warum das Krankenhaus rote Zahlen schreibt: Eine Notaufnahme etwa ist immens wichtig, aber nicht profitabel. Spezielle Operationen, die in Wertingen nicht möglich sind, dagegen schon.

Wertinger Bürgermeister will neue Chancen nutzen

Deshalb muss das Krankenhaus anderweitig gestärkt werden, um zukunftsfähig zu bleiben. Davon ist der Wertinger Bürgermeister Willy Lehmeier überzeugt. Wenn sich nichts verändert, drohe ein Stillstand oder gar ein Rückgang, meint er. "Aber wenn man den Schritt wagt und etwas verändert, dann gibt es, denke ich, wieder neue Chancen."

Privater Investor will Ärztehaus bauen

Diese neuen Chancen soll ein bis zu elf Stockwerke hoher Turm direkt am Wertinger Krankenhaus bieten. Bauen will ihn ein privater Investor. In dem Turm sollen Arztpraxen, andere medizinische Einrichtungen sowie Wohnungen insbesondere für medizinisches Personal, eine Apotheke sowie eine Bäckerei untergebracht werden. Ein erster Entwurf wurde bereits vom Stadtrat genehmigt. Jetzt aber hat sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gegründet und über 2.200 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Dieser findet am 25. April statt.

Ärztehaus und Krankenhaus sollen sich ergänzen

Das Ärztehaus ist ein wichtiger Baustein im Konzept des Landkreises, um das Wertinger Krankenhaus zukunftssicher zu machen. Befürworter wie Landrat Leo Schrell, aber auch die gesamte Ärzteschaft des Krankenhauses erhoffen sich hier Synergieffekte.

Ein Beispiel: Eine Frau kommt mit Unterleibsschmerzen ins Krankenhaus. Die Diagnose ist unklar. Weil kein Gynäkologe am Krankenhaus ist, müsste die Frau für eine Abklärung verlegt werden, auch wenn sich später herausstellt: Es war gar kein gynäkologisches Problem. Gäbe es einen Frauenarzt im Ärztehaus direkt nebenan, erklärt der Wertinger Chefarzt Thomas Moehrke, dann könnte der auf dem "kurzen Dienstweg" schnell rüberkommen und sich die Patientin anschauen. "Und man sieht dann: Muss sie wirklich in eine Spezialklinik oder reicht auch eine Tablette?", erläutert Moehrke.

Die Mediziner aus dem Ärztehaus könnten im Gegenzug Krankenhaus-Einrichtungen wie das Labor nutzen, oder Röntgengeräte. Chefarzt Thomas Moehrke hat diese und weitere Vorteile des Ärztehauses in einem offenen Brief an Landrat Leo Schrell zusammengefasst. 14 Chef- und Oberärzte haben ihn unterschriebenen.

Über 2.200 Unterschriften gegen Ärztehaus gesammelt

Allerdings gibt es nicht nur Befürworter: Vor allem die Bauweise als Turm kritisieren viele als unpassend. Der Vorsitzende der Bürgerinitiative "Für das Krankenhaus – gegen den Tower", Klaus Lang, betont, man sei nicht gegen das Ärztehaus an sich, sondern gegen die Höhe des Turms. "Wenn man hier über vier Stockwerke sprechen würde, würde niemand was sagen", so Lang im BR- Interview.

Allerdings fordert die Bürgerinitiative auch, dass der Landkreis oder die Stadt das Ärztehaus bauen und betreiben sollen. Geplant ist derzeit, dass ein Wertinger Bauunternehmer das Projekt verwirklicht. Der private Investor will dafür die 1.500 Quadratmeter Grund, auf die das Ärztehaus gebaut werden soll, vom Landkreis kaufen. BI-Vorstand Klaus Lang fürchtet, dass die öffentliche Hand damit jeglichen Einfluss auf die Belegung des Hauses verliert. Er geht davon aus, dass die nicht-medizinische Nutzung letztlich überwiegen würde. Auch die geplante Ansiedelung einer Apotheke und eines Bäckers im Erdgeschoss stört die Gegner.

Bürgermeister: "Wir können und wir werden Einfluss nehmen"

Landrat Leo Schrell und der Wertinger Bürgermeister Willy Lehmeier widersprechen vehement. Noch stehe weder fest, wie viele Stockwerke das Gebäude haben soll, noch wie diese belegt werden sollen. Zunächst müssten sich die Stadt, der Stadtrat, die Verwaltung und der Investor zusammensetzen und darüber übereinkommen, "was wir wollen", so Lehmeier. Gemeinsam müsse man festlegen, wer, wo und zu welchem Zweck in das Ärztehaus kommen soll. "Und da wollen wir Einfluss nehmen und den werden wir auch haben", so der Bürgermeister weiter.

Sinn und Zweck eines Ärztehauses sei es, dort Ärzte arbeiten zu lassen. Die geplanten Wohnungen seien in erster Linie für die Ärzte und das Personal gedacht. Es sei nicht erklärtes Ziel der Stadt und des Investors – wie kolportiert wird –, Luxuswohnungen einzurichten. Stadt und Landkreis sollen außerdem ein Vorkaufsrecht für Wohnungen und Praxen bekommen.

Ärztehaus ein Baustein im Gesamtkonzept

Neben dem Ärztehaus soll außerdem ein Seniorenheim auf dem Krankenhausgelände gebaut werden, als Ergänzung zum bereits bestehenden städtischen Altenheim. In einer Pflegeschule, die der Landkreis bauen wird, soll der dringend benötigte Nachwuchs an Pflegefachkräften ausgebildet werden. Ein Teil der Ausbildung soll im Krankenhaus stattfinden. Der Fachkräfte-Nachwuchs soll in Wohnungen vor Ort untergebracht werden. Das Krankenhaus soll außerdem eine geriatrische Abteilung bekommen – eine solche gibt es in der Umgebung nämlich noch nicht. Die durch den Bau des Ärztehauses auf dem derzeitigen Parkplatz wegfallenden Parkplätze sollen durch eine Tiefgarage und ein Parkdeck ersetzt werden.

Die Zeit drängt – Ärzte wollen Gewissheit

Inzwischen interessieren sich mehrere Ärzte für eine Praxis im Ärztehaus. Wenn man nicht wolle, dass diese Ärzte sich anderweitig orientierten, müsse man ihnen bald eine verbindliche Antwort geben, so Landrat Leo Schrell. Der Forderung der Bürgerinitiative, das Ärztehaus in kommunaler Trägerschaft zu bauen und zu betreiben, erteilt er eine klare Absage: Zum einen habe der Landkreis nicht das Personal, um das Projekt zu verwirklichen – zum anderen nicht das Geld. 16 bis 18 Millionen Euro werden für das Ärztehaus veranschlagt. Und, nicht zuletzt, sei es rein rechtlich überhaupt nicht möglich: Sobald es einen privaten Investor gebe, der ein solches Projekt mindestens genauso gut umsetzen könne, dürfe der Landkreis das nicht mehr selbst tun.

Wertinger Bauunternehmer will in seine Heimat investieren

Für ihn sei es ein Glücksfall, dass der Investor das in die Hand nehmen wolle. Das habe, so Schrell, sicher damit zu tun, dass der Bauunternehmer ein Wertinger sei und für seine Heimat etwas tun wolle. Ziel des Landkreises sei es, das Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft zu erhalten und die Arbeitsplätze dort zu sichern. Das geplante Gesamtkonzept sei, so Schrell, eine "absolute zukunftsträchtige, am Bedarf der Menschen orientierte Neustrukturierung". Und weiter: "Dieses Signal müssen wir sobald wie möglich setzen, um Aufbruchsstimmung zu erzeugen und den Standort krisenfest zu machen."

Spielt die Parteizugehörigkeit eine Rolle?

Aus der Zusamstadt ist unterdessen zu hören, dass bei all dem Pro und Kontra Ärztehaus offenbar auch parteipolitische Interessen eine Rolle spielen. Während im Frühjahr 2019, als die Pläne dem Krankenhausaufsichtsrat sowie den Fraktionsvorsitzenden des Wertinger Stadtrats vorgestellt wurden, noch alle dafür waren, das Projekt weiterzuverfolgen, hat die CSU im Stadtrat inzwischen viel Kritik geübt. Dabei war der Investor ursprünglich CSU-Mitglied, hat inzwischen aber zu den Freien Wählern gewechselt – der Partei, der auch Landrat Leo Schrell und Bürgermeister Willy Lehmeier angehören.

Investor hat bereits einen Alternativplan

Der private Investor hat unterdessen bereits Plan B in der Tasche: Wird der Bau des Ärztehauses am Krankenhaus abgelehnt, wird der Bauunternehmer das Projekt auf einem seiner Grundstücke in der Innenstadt verwirklichen. Die Synergieeffekte für das Krankenhaus wären dann verloren.

Die Bürger werden am 25. April darüber entscheiden, ob und wie es mit dem Ärztehaus am Wertinger Krankenhaus weitergeht.