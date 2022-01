Diskussion um 10H-Regel in Bayern: Eindrücke aus Wargolshausen

Der Abstand zwischen Windrädern und bayerischen Städten oder Dörfern muss mindestens zehnmal so hoch sein wie die Höhe der Windräder – also etwa zwei Kilometer. Das ist in Bayern durch die 10H-Regel festgelegt. Aus Sicht von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) müsste diese Regel in Bayern fallen, um die Energiewende voran zu treiben. Doch auch nach einem Treffen von Robert Habeck und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bleibt es dabei: Die 10H-Regel für neue Windräder soll bleiben.

Windpark in Wargolshausen scheiterte an 10H-Regel

In Wargolshausen, einem Ortsteil von Wülfershausen im Landkreis Rhön-Grabfeld, wollten lokale Investoren einen Windpark bauen. Sie scheiterten an der 10H-Regel, aber auch am Widerstand der Bürger und der Behörden. Sie mussten sogar erste Bauten abreißen. Beispielsweise auf der Höhe zwischen Wargolshausen und Waltershausen. Hier war eine von 13 Windkraftanlagen geplant.

Da, wo bereits das Betonfundament gegossen war, klafft nun ein kreisrundes Loch mit einem 22 Meter Durchmesser. Daneben liegt zerschredderter Betonschutt. Vom Fundament und von einst schon angelieferten Betonsegmenten für Windkraftanlagen. Als die Investoren einst den Windradtyp ändern wollten, wurden die Genehmigungen für die Fundamente widerrufen.

Investor: "10H-Regel führt zum Totalverlust"

Jürgen Rüth aus der Gemeinde Wülfershausen war einer der Investoren. 45 Millionen Euro wollte er mit Partnern in den Windpark stecken. Sie konnten ihr Projekt verkaufen, allerdings mit Verlust. Wie hoch der ist, will Jürgen Rüth nicht sagen. "Die Einführung der 10H-Regel können sie hier betrachten. Es führt zum Totalverlust von manchen Investoren", sagt er.

Dass Robert Habeck die 10H-Sonderregel für Bayern kippen könnte, beschäftigt Rüth sehr. "Ich könnte nur noch losheulen. Als wir mit der Projektierung angefangen haben, gab es noch keine 10H-Regelung. Die wurde erst nachträglich in dieser Projektierungsdauer verabschiedet. Und jetzt, wo wir wieder draußen sind, kippt die 10H-Regel. Das ist ein Irrsinn hoch zwei, wenn das so kommen würde", sagt Rüth.

Verhindert 10H-Regel die Energiewende?

An anderen Stellen werden bereits neue Betonfundamente für nun zehn bis zu knapp 200 Meter hohe Windkraftanlagen gegossen. Jürgen Rüth hat sein Projekt an ein mittelfränkisches Unternehmen verkauft. "Zehn Jahre Arbeit waren für die Katz‘, wir haben zehn Jahre unseres Lebens für die Energiewende geopfert und wir wurden politisch abgeschlachtet. Die Verhinderung der Energiewende in Bayern hat einen Namen: CSU", sagt Rüth.

Widerstand von Bürgern gegen Windkraftanlagen

In Wargolshausen gibt es seit Jahren massiven Widerstand von Bürgern gegen die geplanten Windkraftanlagen. Einer der Sprecher ist Bert Kowalzik. Er sagt: "Wir Menschen hier wären betroffen von Bedrängung, Umzingelung, Schallgeräuschen und Schattenschlag. Das ist eine Zukunft, in der wir nicht leben wollen."

Sein Mitstreiter Matthias Seifert sagt, er habe die Idee einer 10H-Regel entwickelt. Dass bei einem Wegfall dieser bayerischen Sonderregel mehr Windkraftanlagen gebaut würden, glaubt er aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Aus seiner Sicht weht zu wenig Wind.

Windrad-Gegner: Wegfall der 10H-Regel würde nichts ändern

"Wir haben ja die Nachbar-Bundesländer, wo man das anschauen kann. Die haben keine 10H-Regelung. Gerade Baden-Württemberg ist ein Paradebeispiel dafür, dass alles weggebügelt wurde, was irgendwie gegen Windräder stehen würde und trotzdem passiert da fast nichts mehr", sagt Kowalzik.

"Von daher wundere ich mich, wenn ein Herr Habeck glaubt, er macht die 10H-Regelung weg und dann bauen die Leute bei uns wie blöd Windräder. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen." Wülfeshausens Bürgermeister Wolfgang Seifert hingegen vermutet, dass in seiner Gemeinde – bei Wegfall der 10H-Regel – noch acht bis zwölf Windkraftanlagen zusätzlich gebaut werden könnten.