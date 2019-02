Diskussion über Freigang am BKH Straubing

In Straubing wird heftig diskutiert: Soll man den sogenannten Maßregelvollzug lockern und bestimmten Patienten der Forensik Freigang gewähren? Das fordert zum Beispiel der Grünen-Landtagsabgeordnete Toni Schuberl in einem offenen Brief an Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU). Schuberl, der stellvertretender Vorsitzender des Maßregelvollzugbeirats des BKH Straubing ist, schreibt: "Es kann keinem Patienten sein durch Therapiebereitschaft und Erfolg erworbenes Recht auf Lockerung vorenthalten werden."

Er berichtet in dem Brief, der dem BR vorliegt, er habe den Patienten getroffen, der vor kurzem einen durch das Gericht festgelegten Freigang bekommen hatte. Dieser wäre nicht im Hochsicherheits-BKH in Straubing, weil er besonders gefährlich sei, sondern weil er aufgrund der besseren Therapiebedingungen dort sein wolle. Außerdem argumentiert der Grünen-Abgeordnete aus Passau, es gäbe immer wieder Freigänger in Straubing, warum nicht auch aus dem BKH.

Keinen Freigang, um die Bevölkerung nicht zu gefährden

Hintergrund der Debatte ist, dass die Forensik in Lerchenhaid 1986 unter der Voraussetzung gebaut worden war, dass es von dort keine Freigänger in der Stadt Straubing geben wird. Daran hat auch Oberbürgermeister Markus Pannermayr erinnert, nachdem der Freigang des Patienten bekannt geworden war. Der OB wandte sich mit Unverständnis an das Bayerische Sozialministerium. Auch aus der Bevölkerung kommen kritische Stimmen. Einige Straubinger sind besorgt, dass weitere Straftäter Ausgang bekommen, obwohl weiterhin Gefahr von ihnen ausgeht. Andere fühlen sich hintergangen: Denn der Stadt wäre damals versprochen worden, dass die Türen der Forensik geschlossen bleiben.

Grünen-Politiker warnt vor "unnötiger Emotionalisierung"

MdL Schuberl stellt diese frühere Entscheidung in Frage und fordert den Oberbürgermeister dazu auf, die "Sonderstellung Straubings" zu überprüfen. Außerdem warnt der Grünen-Politiker vor einer emotionalen Debatte und bittet Pannermayr um Unterstützung, dass "das sensible Thema des Freigangs in sehr sachlicher Weise thematisiert und nicht unnötig emotionalisiert würde."

Hochsicherheits-BKH soll Allgemeinheit schützen

Das Bezirkskrankenhaus Straubing wurde im Mai 1990 eröffnet. Es hat den gesetzlichen Auftrag, die Allgemeinheit vor psychisch- und suchtkranken Tätern, von denen die Gefahr erneuter Straftaten ausgeht, zu schützen. Im Bezirkskrankenhaus Straubing werden eigentlich besonders gefährliche Patienten aus ganz Bayern untergebracht.