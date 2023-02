Diskriminierung? Juristin im Rollstuhl wehrt sich mit Petition

Große Ziele hatte der Freistaat: "Bayern soll bis 2023 komplett barrierefrei sein." Das hat vor zehn Jahren der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer im Bayerischen Landtag verkündet. Daraus ist nachweislich nichts geworden. Das zeigt auch das Beispiel von Heidrun Graf: Die Volljuristin sitzt im Rollstuhl. Sie leidet an der Glasknochenkrankheit. Die 54-Jährige arbeitet seit vielen Jahren als Referatsleiterin im bayerischen Wissenschaftsministerium. Nebenbei war sie als Dozentin für Strafrecht und Prüferin für Polizeianwärter tätig.

Nur Treppen im Gebäude: Juristin im Rollstuhl kommt nicht hinein

Im vergangenen Sommer sollte die Prüfungskommission im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg das Mittagessen in der Kantine einnehmen. Das Problem: Die Kantine ist nicht barrierefrei. Heidrun Graf schlug vor, dass Polizeianwärter sie im Rollstuhl die Stufen zur Kantine hochtragen könnten. Das verweigerte das Prüfungsamt jedoch mit dem Hinweis auf das Haftungsrisiko. Die Juristin sollte ihr Essen woanders einnehmen, abseits der Kollegen. Sie beschwerte sich daraufhin beim Innenminister Joachim Hermann, aber ohne Erfolg. Das Ministerium bedauerte den Vorfall. In einem Brief teilte man ihr dann mit, ihre Tätigkeit als Prüferin sei beendet.

Will nicht die "Jeanne d'Arc der Barrierefreiheit" sein

Heidrun Graf fühlt sich gedemütigt und diskriminiert. Es sei ihr auch deswegen so nahegegangen, weil es der Staat sei, für den sie sich einsetze. "Von dem erwarte ich natürlich auch umgekehrt, dass er für alle da ist", sagt die 54-Jährige. Für sie sei die Polizei das Gesicht des Rechtsstaats. Sie wollte sich wehren und hat eine Petition bei Bayerischen Landtag eingereicht. "Hintergrund dieser Petition ist nicht, dass ich die Jeanne d'Arc der bayrischen Barrierefreiheit sein möchte, sondern dass ich meinen Beruf ausüben möchte."

Innenministerium entschuldigt und erklärt sich im Ausschuss

Heute nun hat der zuständige Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes die Petition von Heidrun Graf behandelt. Dabei ist auch eine Vertreterin des Innenministeriums zu Wort gekommen. "Wir bedauern das sehr, wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dass wir jetzt Frau Graf aufgrund dieser Umstände nicht einsetzen möchten", sagte Simone Lang vom Innenministerium. "Das war so nicht beabsichtigt und ist auch letztendlich nicht der Hintergrund." Heidrun Graf sollte als externe Prüferin aushelfen, als es einen personellen Engpass gab. Als sich die Personalsituation wieder entspannte, habe man die Volljuristin aus dem Wissenschaftsministerium nicht mehr gebraucht.

Ausschuss nimmt Petition einstimmig an: Innenministerium soll prüfen

Die Ausschuss-Mitglieder zeigten Verständnis für die "unschöne", demütigende Situation für die Rollstuhlfahrerin. Gleichzeitig lehnten sie aber Sanktionen gegen die Beteiligten ab. "Es ist deutlich geworden, dass versucht wurde, der Petitantin entgegenzukommen", sagt Ausschuss-Mitglied und Vize-Präsident des Bayerischen Landtags, Wolfgang Heubisch von der FDP. Er sehe allerdings Handlungsbedarf dahingehend, dass die verantwortlichen Personen entsprechend sensibilisiert werden. "Derartiges darf sich nicht wiederholen." Konkret sollten künftig Lösungen gesucht werden, die eben gerade keine andere Behandlung von Menschen mit Behinderung darstellen.

Juristin unzufrieden mit Beschluss, hat mehr erwartet

Heidrun Graf ist nicht zufrieden mit dem Votum der Ausschuss-Mitglieder. Es bleibe alles offen. Denn prüfen heiße nicht, dass sich etwas ändern werde, so die Juristin. Es sei nicht aufgeklärt worden, warum ausgerechnet in der Zeit zwischen ihrem Beschwerdeschreiben an den Innenminister und dessen Antwort zwei Monate später ein Umdenken stattgefunden habe, was den Bedarf nach externen Juristen bei der bayerischen Polizei angehe, kritisiert Graf. Sie möchte einfach nur ihren Job als Prüferin bei der Polizei zurück.