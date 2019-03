Diskothekenprojekt in Marktheidenfeld gescheitert

Laut Stadtrat Christian Menig (CSU) wird es keine Diskothek "Lichtspielhaus 2.0" am Hagebaumarkt in Marktheidenfeld geben. Über Monate hinweg war für ein Konzept in Marktheidenfeld gekämpft worden. Letztendlich war es an der Finanzierung gescheitert.

Finanzielle Unterstützung durch Disco-Gänger

Es gab viele Disco-Gänger, die nach dem Aus der Diskothek "Lichtspielhaus" in der Innenstadt Ende August 2018 auf ein eigens eingerichtetes Konto Beträge zwischen 20 und 500 Euro als Unterstützer für eine Nachfolge-Diskothek eingezahlt hatten. Weitere Geldgeber waren gegen eine Verzinsung bereit gewesen, in eine neuen Diskothek am Hagebaumarkt zu investieren.

Finanzierungslücke war zu groß

Das Gebäude der neuen Diskothek hätte nach groben Schätzungen 730.000 Euro kosten sollen. Einschließlich der Einrichtung hätte man laut Menig versuchen wollen, mit einer Summe von 1,3 Millionen Euro auszukommen. Wie nun bekannt wurde, hätte das Geld nicht gereicht, denn ein Architekt setzte sich hin und plante – und errechnete Kosten von fast zwei Millionen Euro brutto. "Das kann man einen Diskothekenbetreiber aber nicht zumuten", so Menig.