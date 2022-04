Diskobesucher vergisst Jacke mit fast 5.000 Euro Bargeld

Fast 5.000 Euro Bargeld und ein verbotener Schlagring, das war der Inhalt einer Jacke, die ein Gast am Wochenende in einer Schwandorfer Diskothek vergessen hatte. Die Jacke wurde allerdings gefunden und zur Polizei gebracht, wo der 36 Jahre alte Mann sie noch am Sonntag abholen konnte.

Geld zurück - Ermittlungsverfahren als "Bonus"

Dabei bekam er von den Beamten das Geld ausgehändigt, zugleich wurde aber wegen des verbotenen Schlagrings auch ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz eingeleitet. Zwar behauptete der Mann, dass der ihm nicht gehöre, sondern ihm zugesteckt worden sein müsse. Die Polizei geht aber von einer Schutzbehauptung aus.