Disco in Patersdorf: Mit Corona auf dem Dancefloor

Unter den Feiernden in einer Diskothek in Patersdorf im Landkreis Regen hat sich am Wochenende auch eine mit Corona infizierte Person befunden. Das teilte das Landratsamt Regen am Montagnachmittag mit. Es war das erste Wochenende an dem die Clubs und Diskotheken in Bayern wieder öffnen durften.

Kontaktpersonen ermittelt

Die engen Kontaktpersonen seien "soweit wie möglich" vom Gesundheitsamt ermittelt worden, heißt es. Nachdem die Diskothek in Patersdorf aber an diesem Abend gut besucht war, wird allen Gästen, die in der Diskothek Tenne in der Nacht zum Sonntag gefeiert haben, empfohlen, in den nächsten 14 Tagen auf mögliche Krankheitssymptome zu achten. Insbesondere sollten die Menschen ihre Körpertemperatur überprüfen und mögliche Corona-Symptome wahrnehmen. Dazu zählen Husten, Schnupfen oder Atemwegsbeschwerden.

Landratsamt: Alle Gäste sollen sich testen lassen

Sollten Symptome auftreten, empfiehlt das Landratsamt Regen, dass sich die Betroffenen sofort selbst isolieren und einen PCR-Test machen. Außerdem sollten Betroffene die Gesundheitsabteilung am Landratsamt informieren. Unabhängig von Symptomen sollten sich alle Disco-Gäste nach fünf Tagen auf Corona testen zu lassen, am besten mit einem PCR-Test, so das Landratsamt. Dadurch könnten mögliche Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden.