Dirk Nowitzkis erster NBA-Auftritt vor 20 Jahren

Dirk Nowitzki hat seinen Sport geprägt - nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Die Verehrung, die er in den Staaten erfährt, drückt sich auch in seinen Spitznamen aus: "Germanator" oder "Dirkules" sind nur zwei davon. Einer der Höhepunkte seiner Karriere war die Saison 2005/2006 als er als erster Europäer zum "Most Valuable Player" (MVP), also zum wertvollsten und besten Spieler der Liga, gewählt wurde. Dies wurde nur noch vom Titelgewinn 2011 mit den Dallas Mavericks getoppt, denen er bis heute die Treue hält.