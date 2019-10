Dirk Nowitzki stellt Biografie auf Frankfurter Buchmesse vor

Thomas Pletzinger hat Nowitzki über viele Jahre begleitet. In diesem Buch erzählt der Schriftsteller erstmals die Geschichte der großen Karriere des Würzburgers. In den vergangenen sieben Jahre wurde Thomas Pletzinger Teil von Nowitzkis Kosmos. Pletzinger stellt ganz persönliche Fragen: Wie fühlt es sich an, ausgepfiffen zu werden? Wie war der Tag nach der Meisterschaft? Was bedeutet ihm Geld? Wem kann er vertrauen? Wie einsam ist ein Superstar? Was beginnt, wenn die Karriere endet? Aber er nimmt das Phänomen Nowitzki auch aus weiteren Perspektiven in den Blick: in Gesprächen mit dem direkten Umfeld, Gegnern und Mitspielern, Fans und Coaches, aber auch mit Soziologen, Ökonomen und Künstlern.

Basketball-Star im Ruhestand

Der zurückgetretene Basketball-Superstar Dirk Nowitzki genießt seinen Ruhestand zwar in vollen Zügen, den Saisonstart in der NBA in der kommenden Woche wird er aber dennoch mit einem seltsamen Gefühl verfolgen. "Klar wird es komisch sein", sagte der 41-Jährige, der seine Karriere im April nach 21 Jahren in der nordamerikanischen Profiliga bei den Dallas Mavericks beendet hatte, am Rande seiner Buchvorstellung in Frankfurt/Main. "Da wird es schon ein bisschen kribbeln und ich werde mit Sicherheit zu ein paar Spielen hingehen. Aber ich versuche schon, dieses Jahr ein bisschen Abstand zu gewinnen", sagte Nowitzki weiter. Dies sei ihm im ersten halben Jahr seines Ruhestands hervorragend gelungen.

Blick in die Zukunft

"Ich habe jetzt wirklich fast sechs Monate nichts gemacht. Seit dem letzten Spieltag habe ich kein einziges Workout gemacht. Es hat mir einfach die Motivation und die Inspiration gefehlt", erzählte er: "Den Plan, dass ich ein halbes Jahr nichts mache und reise und alles esse, was mir in den Weg kommt, gab es schon lange. Das war echt super schön, den habe ich mir erfüllt." Seine Dallas Mavericks sieht er indes gut aufgestellt. "Ich hoffe, dass Dallas mal wieder in die Play-offs kommt. Ich glaube, dass wir schon letztes Jahr gezeigt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte der Würzburger, der mit den Texanern 2011 den Meistertitel in der NBA gewann. Ein zukünftiges Engagement bei den Mavericks zieht Nowitzki durchaus in Betracht. "Die wissen auch, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen will und dass man sich dann in einem oder zwei Jahren mal zusammensetzt", sagte er: "Eine Zusammenarbeit macht natürlich Sinn, mein Herz schlägt nach wie vor für die Mavs und wird es immer tun." Jedoch sei "noch überhaupt nichts konkret".