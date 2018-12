Diözesen Würzburg und Augsburg übergeben Missbrauchsakten

Die Diözese Würzburg hat 3.000 kirchliche Akten über Missbrauchsvorwürfe ab 1945 zur Prüfung an die Justizbehörden übergeben. Das teilte der Würzburger Bischof Franz Jung am Mittwochabend bei einer Diskussion der Domschule Würzburg zum Thema Missbrauch mit. Die Entscheidung fiel nach einem persönlichen Gespräch des Bischofs mit dem zuständigen Generalstaatsanwalt in Bamberg.

Auch Verdachtsfälle werden geprüft

Bischof Jung teilte zudem mit, dass der Staatsanwaltschaft alle Verdachtsfälle seit 1970 zur Prüfung vorgelegt würden. Auch werde man die Unterlagen in den drei Kilianeen, den früheren Internaten der Diözese Würzburg prüfen. Diese Studienseminare gab es in Würzburg, Bad Königshofen und Miltenberg.

Bistum Augsburg übergibt Unterlagen nach München

Auch das Bistum Augsburg bestätigte auf BR-Anfrage, dass vor wenigen Tagen ein Gespräch mit der Generalstaatsanwaltschaft in München stattgefunden habe. Auch hier wurde von Seiten der Diözese Augsburg zugesagt, alle im Rahmen der MHG-Studie von der deutschen Bischofskonferenz zusammengestellten Unterlagen den Justizbehörden zu übergeben. Es erfolge auch dann eine Weiterleitung, wenn erkennbar eine strafrechtliche Verjährung eingetreten ist, so ein Bistumssprecher in Augsburg.

Bischöfe kündigten Kooperation mit Justiz an

Die bayerischen Bischöfe hatten bei ihrer Herbstvollversammlung angekündigt, mit den Staatsanwaltschaften zu kooperieren. Die Bistümer Würzburg und Augsburg setzen dies offenbar jetzt nach ihren Gesprächen mit den Generalstaatsanwaltschaften als Erste in Bayern um.

Nach Bekanntwerden der Missbrauchsstudie (MHG-Studie) hatten sechs Strafrechtsprofessoren in Deutschland Ermittlungen zu zurückliegenden Missbrauchsvorwürfen gefordert und bei den Justizbehörden Anzeigen gegen Unbekannt eingereicht.