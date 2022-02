Diözese Würzburg: Bischof gibt Garantie für queere Mitarbeiter

Eine Kirche ohne Angst – das war ein Hauptanliegen der 125 Mitglieder der katholischen Kirche, die sich bei der Aktion #outinchurch öffentlich geoutet haben. Dazu bedarf es weitreichender Reformen des kirchlichen Arbeitsrechts.

Die dritte Synodalversammlung zur Erneuerung der Katholischen Kirche in Frankfurt am Main brachte erste konkrete Reformbeschlüsse. Doch bis zur Umsetzung kann es mitunter ein langer Weg sein. Daher hat Bischof Franz Jung allen queeren Beschäftigten der Diözese Würzburg nun eine Garantie ausgesprochen.

In einer Selbstverpflichtungserklärung versicherte Jung, dass Mitarbeitende hinsichtlich ihrer sexuellen Orientierung keine Konsequenzen fürchten müssen. Im Wortlaut der Erklärung heißt es, dass er garantiere, keine arbeits- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen zu ergreifen, "wenn Tatsachen bekannt werden, die die persönliche Lebensführung hinsichtlich Partnerschaften, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität Einzelner" betreffen.

Grundordnung des kirchlichen Dienstes soll überarbeitet werden

Diese betreffe auch Mitarbeitende des diözesanen Caritasverbandes sowie aller anderen angeschlossenen Rechtsträger, die sich zur Grundordnung des kirchlichen Dienstes verpflichtet haben. Der Beschluss ziele darauf ab, diese Regularien zu überarbeiten, erläuterte der Würzburger Bischof.

So sollen Entscheidungen für eine "gesetzlich geregelte oder nicht verbotene Partnerschaftsform" nicht mehr als Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten gefasst werden und entsprechend eine Einstellung in den kirchlichen Dienst nicht mehr verhindern, erklärte Jung weiter. Auch bestehende Arbeitsverhältnisse werden dadurch nicht in Frage gestellt.

Auch Generalvikar Vorndran gibt Garantie ab

Mit Blick auf "Out in Church" hatte der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorndran dem BR bereits vor der Synodalversammlung gesagt: "Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bistums Würzburg, die in einer homosexuellen Partnerschaft leben, werden keinerlei Maßnahmen getroffen". Das Bistum werde sich dafür einsetzen, das Dienstrecht entsprechend zu ändern, sagte der Generalvikar weiter.

Bistum Würzburg will für Klarheit sorgen

Bei der dritten Synodalversammlung des Synodalen Wegs vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt am Main war der Handlungstext "Grundordnung des kirchlichen Dienstes" des Synodalforums IV mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Dieser zielt auf eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts ab. Mit der Garantieerklärung von Bischof Jung will das Bistum Würzburg bis zur Umsetzung des Beschlusses von höchster Stelle aus für Klarheit sorgen.