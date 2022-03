Diözesanrat: Laien für Dienstrechtsänderung und gegen Krieg

Das wichtigste Laiengremium der Katholiken im Bistum Würzburg hat am Wochenende getagt. Die Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats war eine Hybridveranstaltung: Die etwa 100 Mitglieder nahmen online beziehungsweise im Würzburger Pfarrzentrum Heiligkreuz teil.

Queere Mitarbeitende: Laien wollen Änderung des Dienstrechts

Der Diözesanrat unterstützt "Out in Church" und stellt sich hinter die queer lebenden kirchlichen Mitarbeiter: Entsprechend hat sich die große Mehrheit der 100 Delegierten für eine zeitnahe Änderung des kirchlichen Dienstrechtes ausgesprochen. Noch immer sei es möglich, Beschäftigten bei schwerwiegenden Loyalitätsobliegenheiten zu kündigen, "die bis in den intimsten privaten Bereich hineinreichen", hielt das Gremium in seinem am Wochenende bei der Frühjahrsvollversammlung verabschiedeten Beschluss fest. Dazu zählten eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder eine erneute Heirat nach einer Scheidung.

Zusagen des Bischofs "nicht permanent und rechtssicher"

Der Diözesanrat dankte Bischof Franz Jung und dessen Generalvikar Jürgen Vorndran. Diese hatten in Folge der Aktion "Out in Church" Ende Januar, bei der sich mehr als hundert Menschen im kirchlichen Dienst als queer lebend geoutet hatten, zugesagt, dass Beschäftigte des Bistums diesbezüglich keinerlei Maßnahmen zu befürchten hätten. So lange jedoch das kirchliche Dienstrecht dahingehend nicht offiziell geändert sei, seien solche Zusagen "von Einzelpersonen mit umfassendem Machtpotenzial abhängig und aufgrund von Stellenwechseln nicht permanent und rechtssicher", heißt es in dem Beschluss.

Ukraine-Krieg: Delegierte fordern unbürokratische Flüchtlingshilfe

Der Diözesanrat der Katholiken in Würzburg verabschiede auch eine Erklärung, in der Russland aufgerufen wird, die Angriffe auf die Ukraine unverzüglich zu stoppen. Von der Würzburger Bistumsleitung, den Kirchenstiftungen sowie den Ordensgemeinschaften im Bistum Würzburg "erwarten wir die Bereitschaft zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in kirchlichen Immobilien", erklärt der Diözesanrat in seinem Beschluss. Darüber hinaus sei es wünschenswert, auch kirchliches Personal "unbürokratisch und schnell" für die Flüchtlingshilfe einzusetzen.

Seelsorge: Stellenabbau um 30 Prozent bis 2030

Bei der Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats kam auch die Personalplanung des Bistums zur Sprache. Demnach will das Bistum Würzburg bis 2030 das pastorale Personal um etwa 30 Prozent abbauen. Von den aktuell 1487 Vollzeitstellen im gesamten Bistum würden bis 2030 etwa 1040 verbleiben. Wie Johannes Reuter, Diözesanreferent des Personalreferats, erklärte, solle diese Reduzierung "zu 100 Prozent durch natürliche Fluktuation" erreicht werden.

Kirchenaustritte: Über drei Millionen Euro weniger Einnahmen

Der Bischöfliche Finanzdirektor Sven Kunkel forderte die Laien auf, "die positiven Erfahrungen mit Kirche nach außen zu kommunizieren", um die hohen Kirchenaustrittszahlen und damit den Kirchensteuereinbruch der vergangenen Jahre zu bremsen. So hätten etwa die über 8000 Austritte des Jahres 2019 zu einer jährlichen Mindereinnahme von rund 3,2 Millionen Euro geführt. Das Bistum sei aber "durch Maßnahmen wie das Baumoratorium und ein verbessertes Controlling" auf bestem Wege, bis 2025 einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen, so Kunkel.