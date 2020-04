Dinosaurier läuft durch Neustadt an der Waldnaab

In Neustadt an der Waldnaab geht ein seltsamer "Dinosaurier" um. Auch am Wochenende ist der als T-Rex verkleidete Unbekannte wieder in der Stadt herumgelaufen und hat Passanten und Autofahrer belustigt. Schon am Sonntag vor einer Woche zeigen Videos in den sozialen Netzwerken, wie der Dinosaurier durch die Innenstadt läuft.

Dino gibt sich freundlich, aber spricht nicht und ist scheu

Auch dieses Mal war er ein beliebtes Foto- und Videomotiv. Der Dinosaurier winkte Autofahrern und Passanten und setzte sich immer wieder kurz hin, um auf seiner Tour durch die ganze Innenstadt auszuruhen. Der T-Rex spricht nicht. Wenn er angesprochen wird, läuft er davon. Inzwischen rätselt die ganze Kreisstadt, wer in dem Kostüm stecken könnte.

Wer ist der rätselhafte Unbekannte?

Die Person im Kostüm trägt einen schwarz-weißen Mund-Nasen-Schutz und schwarz-weiße Sneaker-Turnschuhe. Ein kurzes Geräusch identifiziert die Person im Kostüm als männlich. Auf einer Verkehrsinsel in der Freyung ließ sich der "Dino" ein Dosenbier schmecken. Für Spaziergänger und Passanten in Warteschlangen vor den Eisdielen war der T-Rex eine willkommene Abwechslung.

Offenbar ein Gaudibursch, der sich gerne mal ein Bierchen gönnt

Die Passanten finden es witzig, auflockernd und eine schöne Abwechslung zum Corona-Alltag. Auf Fragen antwortet der T-Rex nur mit Kopfschütteln oder Nicken. Demnach stecke keine verlorene Wette, Mutprobe oder keine Internet-Challenge dahinter. Auf die Frage "Einfach nur Gaudi?" nickte der T-Rex heftig mit dem Kopf und lief wieder davon. Vor allem in den sozialen Netzwerken wird rege diskutiert, gelacht, kommentiert und nach der Person im Kostüm gesucht.