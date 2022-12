„Dinner for one“ am Silvesterfelsen in Franken

„Dinner for one“ ist und bleibt Kult

Der originale Zweipersonensketch "Dinner for One" ist die am häufigsten wiederholte Sendung in der deutschen TV-Geschichte. Ihre deutsche Fernsehpremiere hatten James (Freddie Frinton) und Miss Sophie (May Warden) 1963 in der Sendung "Guten Abend, Peter Frankenfeld" in der ARD. Seit 1972 läuft der Sketch Jahr für Jahr an Silvester - mittlerweile in mehr als 20 Ländern, darunter Österreich, Schweden, Dänemark, Grönland und Südafrika. Das Schweizer Fernsehen produzierte ebenfalls 1963 eine eigene, kürzere Version.

Welturaufführung bereits 1945

Der Fernsehentertainer Peter Frankenfeld hatte Freddie Frinton 1962 im britischen Blackpool entdeckt, wo er gemeinsam mit seinem Regisseur Heinz Dunkhase auf der Suche nach neuen Talenten für seine Show war. Frinton hatte zu diesem Zeitpunkt schon etliche Jahre den beschwipsten Butler gespielt. 1945 trat er das erste Mal mit "Dinner for One" im Beiprogramm des Varieté-Theaters Wintergarden auf. Das Stück stammt allerdings aus den 20er-Jahren und nicht aus Frintons Feder. In den 50ern kaufte er die Rechte an dem Einakter für eine riesige Summe.