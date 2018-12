03.12.2018, 12:29 Uhr

Dinkelscherbens Seniorenheim vor dem Aus: Spital soll schließen

Es ist eines der ältesten Pflegeheime in Schwaben: Das "Spital" in Dinkelscherben geht auf das Jahr 1605 zurück. Doch bald müssen die Bewohner ausziehen. Die betreibende Stiftung sagt, ihre fehle das Geld für Nachbesserungen am Gebäude.